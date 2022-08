Rapport d’étude de marché Black Soldier Fly par segmentation détaillée, analyse SWOT, analyse de la demande et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mouches soldats noires projettera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 49,63 milliards USD en 2029.

Le marché mondial de la mouche soldat noire rapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

L’augmentation de la demande mondiale de viande, la croissance de l’industrie de l’aquaculture, l’augmentation de la demande de l’industrie de l’alimentation animale pour les protéines alternatives est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché de la mouche soldat noire. En outre, la hausse des prix de la farine de soja, le soutien croissant du gouvernement à l’utilisation de farines d’insectes dans l’alimentation du bétail et les investissements croissants des principaux acteurs de l’industrie des BSF devraient également stimuler la croissance du marché de la mouche soldat noire. Cependant, la baisse de la consommation de poisson, de volaille, de porc et de bœuf freine le marché de la mouche soldat noire, tandis qu’un cadre réglementaire non normalisé à travers l’Europe mettra à l’épreuve la croissance du marché.

Les punaises de la mouche soldat noire (BSFL) sont utilisées pour composter les déchets ou convertir les déchets en aliments pour animaux. Les larves de mouches sont parmi les animaux les plus efficaces pour convertir la biomasse en aliments. L’augmentation de la demande mondiale de viande, la croissance de l’industrie de l’aquaculture, l’augmentation de la demande de l’industrie de l’alimentation animale pour les protéines alternatives est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché de la mouche soldat noire. En outre, la hausse des prix de la farine de soja, le soutien croissant du gouvernement à l’utilisation de farines d’insectes dans l’alimentation du bétail et les investissements croissants des principaux acteurs de l’industrie des BSF devraient également stimuler la croissance du marché de la mouche soldat noire. Cependant, la baisse de la consommation de poisson, de volaille, de porc et de bœuf freine le marché de la mouche soldat noire, tandis qu’un cadre réglementaire non normalisé à travers l’Europe mettra à l’épreuve la croissance du marché.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Black-Soldier-Fly-Market

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET ANALYSE DES PARTS DE MARCHÉ DES MOUCHES SOLDATS NOIR

Le paysage concurrentiel du marché de la mouche soldat noire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la mouche soldat noire.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la mouche soldat noire sont Applied Bio-nomics Ltd., Biobest, Bioline AgroSciences Ltd., Fargro ltd, Andermatt Biocontrol AG, ARBICO Organics, BioBee Sde Eliyahu, Biological Services., Dudutech, NATURAL INSECT CONTROL, Tip Top Bio-Control, Beneficial Insectary, Inc., Bionema Limited, Koppert Biological Systems, Bionema, Vegalab SA, STK bio-ag technologies, Andermatt Biocontrol AG, Koppert Biological Systems, Corteva et Bayer AG, entre autres.

Portée du Rapport sur le marché Black Soldier Fly:

La recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial Black Soldier Fly , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les joueurs à prévoir les mouvements concurrentiels futurs dans le secteur mondial de Black Soldier Fly.

Cette étude estime la taille du marché en termes de valeur (millions de dollars) et de volume (millions d’unités) (K unités). Des techniques descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Black Soldier Fly, ainsi que la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global. Pour identifier les acteurs importants du marché, une recherche secondaire a été utilisée, et une recherche primaire et secondaire a été utilisée pour déterminer leurs parts de marché. Toutes les répartitions et répartitions en pourcentage ont été calculées à l’aide de sources secondaires et de sources vérifiées.

PORTÉE DU MARCHÉ MONDIAL DES MOUCHES DE SOLDAT NOIR ET TAILLE DU MARCHÉ

Le marché des mouches soldats noires est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des mouches soldats noires est segmenté en farine de protéines, biofertilisants, excréments, larves entières séchées, huile de larves, autres. D’autres sont une segmentation plus poussée en vivant, larve, adulte, cocon et pupe.

Sur la base de l’application, le marché des mouches soldats noires est segmenté en aliments pour animaux, agriculture, aliments pour animaux de compagnie, produits pharmaceutiques, cosmétiques et biocarburants.

Afficher l’intégralité de ce rapport, y compris la table des matières et les graphiques : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/Global-Black-Soldier-Fly-Market

Analyse régionale du marché Black Soldier Fly:

Le marché mondial de la mouche soldat noire est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, par produit et par application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la mouche soldat noire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de L’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Europe connaît des gains substantiels et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande d’aliments pour animaux riches en protéines ; grande quantité de déchets, y compris les déchets alimentaires pré-consommation provenant de l’agriculture. L’Asie-Pacifique affiche l’un des TCAC les plus rapides pour le marché des mouches noires en raison de la forte demande d’aliments pour animaux riches en protéines ; grande quantité de déchets, y compris les déchets alimentaires pré-consommation provenant des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation et des boissons ; approbation gouvernementale pour les produits BSF à utiliser dans l’alimentation animale.

La section par pays du rapport sur le marché de la mouche soldat noire fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché Black Soldier Fly a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché Black Soldier Fly fournit-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation de la mouche soldat noire en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque joueur Black Soldier Fly

➜ Diverses réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation de Black Soldier Fly en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial de la mouche soldat noire.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Black Soldier Fly:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de l’étude de marché sur la mouche soldat noire, annexe, méthodologie et source de données

Rapport d’achat direct @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/Global-Black-Soldier-Fly-Market

Top Trending Reports par DBMR :

Marché mondial du phosphate de triphényle butylé – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-butylated-triphenyl-phosphate-market

Marché mondial des agents de réticulation – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-crosslinking-agent-market

Marché mondial des filtres non tissés – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nonwoven-filter-market

Marché mondial du polysilicium – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polysilicon-market

Marché mondial des sprays insonorisants – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sound-deadening-sprays-market

Marché britannique de l’isolation en mousse – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/uk-foam-insulation-market

Marché mondial des agents matants – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-matting-agents-market

Marché mondial des composites à matrice métallique – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-metal-matrix-composite-market

Marché mondial du polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-expanded-ptfe-eptfe-market

Marché mondial de la polyaryléthercétone (PAEK) – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paek-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. “Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche.”

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Contact:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com