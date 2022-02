Rapport d’ensemble du marché des chips de pommes de terre 2022 pour les années 2022-2028 – Réaliser une révolution dans l’exposition mondiale

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des croustilles projettera un TCAC de 4,40 % pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation du revenu personnel disponible, la tendance émergente à l’occidentalisation des modes de consommation alimentaire en plus de la croissance de l’économie et de l’augmentation de la demande de collations à l’échelle mondiale et autres sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des croustilles. Par conséquent, la valeur marchande des chips, qui était de 22,10 milliards USD en 2020, augmentera jusqu’à 31,18 milliards USD d’ici 2028.

Analyse concurrentielle : marché mondial des croustilles

General Mills Inc., Kellogg Co., J&J SNACK FOODS CORP, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, Nestlé, Prataap Snacks Ltd., Utz Brands, Inc., CAMPBELL SOUP COMPANY., Burts Potato Chips Ltd, Herr Foods Inc., Intersnack Group GmbH & Co. KG, Calbee, Great Lakes Potato Chips, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Frito-Lay North America, Inc., KETTLE BRAND., Kellogg NA Co., Old Dutch Foods et KOIKE- YA Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

