Rapport de synthèse du marché des kits de test alimentaire 2022 pour les années 2022-2028 – Réaliser une révolution dans l’exposition mondiale

Le marché mondial des kits de test alimentaire croît à un taux de croissance de 8,02 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’augmentation des maladies d’origine alimentaire et la croissance de la falsification des aliments ont accru l’inquiétude pour la sécurité des produits alimentaires, alimentant ainsi la demande de tests alimentaires. marché des kits dans la période de prévision 2020-2027.

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance, historique et prévisionnel (2015-2027) des régions suivantes est couverte dans les chapitres 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 :

o Amérique du Nord (traité aux chapitres 6 et 13)

o Europe (traité aux chapitres 7 et 13)

o Asie-Pacifique (couverte aux chapitres 8 et 13)

o Moyen-Orient et Afrique (couverts aux chapitres 9 et 13)

o Amérique du Sud (couverte aux chapitres 10 et 13)

Les principaux acteurs du marché des kits de test alimentaire couverts par le marché sont:

Thermo Fisher Scientific, Food Hygiene and Health Laboratory, Genetic ID NA Inc., Intertek Group plc., Microbac Laboratories Inc., Mrieux NutriSciences Corporation, Neogen Corporation, Qiagen N., Romer Labs Inc., SGS S., AsureQuality Ltd, ALS Limited, 3M, Bio-Rad Laboratories, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, bioMérieux India Private Limited, PerkinElmer Inc., QIAGEN, EnviroLogix, NEOGEN CORPORATION, Bureau Veritas S., IFP Institut Fur Produktqualität, Romer Labs et Millipore Sigma

Sur la base de la technologie, le marché mondial des kits de test alimentaire est classé en PCR, immunoessai et substrat enzymatique.

Sur la base des cibles testées, le marché mondial des kits de test alimentaire est segmenté en agents pathogènes, espèces de viande, OGM, allergènes, mycotoxines et autres. Le segment Autres comprend les pesticides et autres résidus dans les aliments.

Sur la base d’un échantillon, le marché mondial des kits de test alimentaire est segmenté en viande, volaille et fruits de mer, produits laitiers, aliments emballés, fruits et légumes, céréales, grains et légumineuses, noix, graines et épices et autres. Les autres segments comprennent les compléments alimentaires et les additifs alimentaires.

