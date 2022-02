Rapport de recherche sur les revenus et le taux de croissance du marché des distributeurs automatiques intelligents d’ici 2028 | Les acteurs clés sont le groupe Seaga, la cantine et les distributeurs automatiques

Le marché des distributeurs automatiques intelligents atteindra une valeur estimée à 47,72 milliards USD et croîtra à un TCAC de 22,70 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La pénétration croissante de l’Internet des objets (IoT) et des technologies d’appareils connectés est un facteur essentiel marché des distributeurs automatiques intelligents.

Les questions sont répondues dans ce rapport sur les marchés :

Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations) Quels sont les marchés sur lesquels les entreprises présentant des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents devraient établir une présence ? Quelles sont les contraintes qui menaceront le taux de croissance ? Quels sont les taux de croissance prévus pour ce marché dans son ensemble et pour chacun de ses segments ? Quelle est l’opportunité de marché ? Quels sont les types et les applications suivis par les acteurs clés ? Comment partager les évolutions du marché de leurs valeurs par les différentes marques de fabrication ?

Les publics clés de ce rapport sur le marché:

Cabinets de conseil et instituts de recherche Les leaders et entreprises de l’industrie visent à entrer sur ce marché Les universités et les étudiants Fournisseurs de produits, Fournisseurs de services et de solutions et autres acteurs de cette industrie Organismes gouvernementaux et entreprises privées associées Les personnes intéressées à en savoir plus sur le rapport

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des distributeurs automatiques intelligents sont Azkoyen Group, BIANCHI INDUSTRY SPA, BULK VENDING SYSTEMS, Compass Group PLC, Crane Merchandising Systems, Evoca Group, Fas International, JOFEMAR SA, Royal Vendors, Inc., SANDEN HOLDINGS CORPORATION, Seaga Group, Canteen, American Vending Machines, Automated Merchandising Systems Inc, KIOSK Information Systems, NCR, SLABB INC., Source Technologies, Diebold Nixdorf, Incorporated, Embross, IER, Meridian, REDYREF et Advantech Co., Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Principaux points à retenir du rapport sur le marché des distributeurs automatiques intelligents :

** Impact du COVID-19 sur le graphique des bénéfices

** Évaluation détaillée de la taille du marché, du volume des ventes et de la valorisation brute du marché

** Perspectives de croissance

** Tendances actuelles du marché

** Prévisions du taux de croissance

** Avantages et inconvénients des canaux de vente directs et indirects

** Profilage des revendeurs, commerçants et distributeurs dans le domaine de l’industrie

