Rapport de recherche sur les revenus du marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, les statistiques, la croissance de l’industrie et l’analyse de la demande d’ici 2027

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux devrait représenter 14,70 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux observe une forte demande attribuée à la survenue croissante de troubles rachidiens. Selon les statistiques publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année dans le monde, le nombre de personnes souffrant de lésions de la moelle épinière se situe entre 250 000 et 500 000.

Ces blessures sont principalement dues à des causes évitables, notamment des chutes. , les accidents de la route ou la violence, et les personnes atteintes de cette maladie sont plus susceptibles de souffrir d’un décès prématuré que les personnes en bonne santé, et le taux de survie de ces patients est pire dans les économies à revenu faible et intermédiaire. En outre, les lésions de la moelle épinière sont associées à l’exposition à des affections secondaires en développement, telles que les infections des voies urinaires, les ulcères de pression, les spasmes musculaires, la mort thrombose veineuse profonde, la douleur chronique, l’ostéoporose, qui peuvent être invalidantes et parfois entraîner la mort.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Le rapport explore plus en détail les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont

Stryker Corporation, RTI Surgical Inc., Nuvasive Inc., Zimmer Biomet Holdings Inc., Boston Scientific, Depuy Synthes, B. Braun Melsungen, Abbott Laboratories, Orthofix International NV et Medtronic PLC, entre autres. .

Emergen Research a segmenté le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux en fonction du type de produit, de la technologie, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Dispositifs de fusion thoracique et de fusion lombaire

Postérieur Intersomatique

Dispositifs de fusion cervicale

Antérieur Postérieur

Produits biologiques de la colonne vertébrale

Dispositifs de traitement des fractures vertébrales par compression

Appareils de décompression vertébrale

Stimulateurs osseux de la colonne vertébrale

Invasif Non invasif

Appareils sans fusion

Dispositifs de stabilisation dynamique Disques artificiels Dispositifs de réparation annulaire des prothèses de disque nucléaire

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Fusion vertébrale et fixation

Traitement des fractures vertébrales par compression

Décompression vertébrale

de préservation du mouvement

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Chirurgie ouverte

chirurgie mini-invasive

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

La bifurcation régionale du marché des implants rachidiens et des dispositifs de chirurgie comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires perspicaces. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché des implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation, et les revenus.

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Aperçu du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux

Analyse concurrentielle du marché Implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux

Analyse de marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux

Analyse basée sur les applications du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial des implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux

Prévisions du marché mondial Implants rachidiens et dispositifs chirurgicaux (2020-2027)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

