Rapport de recherche sur les revenus du marché des dispositifs anti-âge, les statistiques, la croissance de l’industrie et l’analyse de la demande d’ici 2027

Le marché mondial des dispositifs anti-âge devrait représenter 14,22 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des dispositifs anti-âge observe une forte demande attribuée à l’incidence croissante du cancer de la peau chez les femmes. Le cancer de la peau est un type de cancer courant chez les Américains, qui survient principalement en raison de l’exposition au soleil et peut également être dû aux cabines de bronzage et aux lampes solaires. Les personnes dont la peau a facilement des taches de rousseur sont les plus à risque. La dermatologie esthétique pourrait être bénéfique dans le traitement du cancer de la peau et retarder le vieillissement cutané. Aux États-Unis, plus de 9 500 personnes subissent un diagnostic de cancer de la peau et plus de deux personnes meurent toutes les heures à cause de ces maladies.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/325

Quelques points saillants du rapport

En août 2020, CUTERA, INC., une entreprise engagée dans l’offre de systèmes esthétiques basés sur l’énergie, a fait une annonce sur l’introduction de son innovation Technologie progressive Fraxis PRO pour le remodelage dermique.

Les dispositifs anti-âge à ultrasons devraient croître à un rythme important au cours de la période de prévision. Ces appareils déploient une technologie révolutionnaire pour émettre des micro-ondes lumineuses vibratoires du spectre de la lumière invisible au plus profond des cellules, facilitant la stimulation des mécanismes de réparation naturels de la peau de différentes manières.

La liposuccion est une technique de traitement anti-âge courante actuellement déployée par les chirurgiens plasticiens dans le monde. Il peut aider à traiter le syndrome de lipodystrophie, une affection associée à une perturbation du métabolisme des graisses avec un excès de graisse dans des zones spécifiques du corps.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/anti-aging-devices-market

Les principales sociétés de l’industrie des dispositifs anti-âge et présentées dans le rapport sont :

Cynosure Inc., Home Skinovations Limited, Allergan PLC, Cutera Inc. ., Alma Lasers Limited, Lumenis Limited, Neutrogena, Koninklijke Philips NV, Merz Pharmaceuticals GmbH et Sciton Inc., entre autres.

Pour obtenir les principales solutions du marché, visitez le lien ci-dessous : https://www.emergenresearch.com/industry-report/anti-aging-devices-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des dispositifs anti-âge en fonction du type de dispositif, type de produit, application et région :

Perspectives du type d’appareil (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Appareils autonomes Appareils destinés

directement aux consommateurs

Perspectives du type de produit (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

radiofréquence Appareils

laser

Technologies combinées

lumière pulsée Appareils

d’exfoliation Appareils à

ultrasons Luminothérapie

Autres

Perspectives

d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Rajeunissement de la peau

Épilation

Resserrement

corps

Réduction de la cellulite

Analyse

régionale : Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



Demander la personnalisation du représentant ou @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/325

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible dans les sections par chapitre ou par région. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe vous fournira une excellente assistance.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

marché des capteurs de vision intelligentshttps://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-vision-sensors-market

des épaississants alimentaires –https://www.emergenresearch.com/industry-report/food -épaississeurs-marché du

système de reconnaissance des gestes automobiles- https://www.emergenresearch.com/industry-report/automotive-gesture-recognition-system-market marchédu

carburant d’aviation durable-https://www.emergenresearch.com/industry- report/sustainable-aviation-fuel-market

silicone market-https://www.emergenresearch.com/industry-report/silicone-market

smart dust market-https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-dust -marché

de la surveillance et de la reconnaissance du renseignement aéroporté-https://www.emergenresearch.com/industry-report/airborne-intelligence-surveillance-and-reconnaissance-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-anti-aging-devices-market