Rapport de recherche sur les revenus du marché de la gestion de portefeuille de projets, les statistiques, la croissance de l’industrie et l’analyse de la demande d’ici 2027

La taille et les prévisions du rapport de recherche sur le marché mondial de la gestion de portefeuille de projets jusqu’en 2027 est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial de la gestion de portefeuille de projets en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes et les derniers développements technologiques. La demande croissante pour la ville intelligente et le réseau intelligent, et le besoin croissant d’énergie à travers le monde stimulent la demande du marché.

Le rapport sur le marché mondial de la gestion de portefeuille de projets étudie le marché de la gestion de portefeuille de projets pour offrir des estimations précises des revenus. Le marché de la gestion de portefeuille de projets est sur le point d’atteindre une valorisation de 11,43 milliards USD d’ici 2028, par rapport à sa valorisation de 4,48 milliards USD en 2020, enregistrant un TCAC de 12,6 %. Le rapport met également en lumière les différents facteurs affectant la croissance du marché.

Le rapport sur le marché mondial de la gestion de portefeuille de projets couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché de la gestion de portefeuille de projets. L’industrialisation, l’urbanisation et la croissance démographique croissantes devraient stimuler la croissance du marché des infrastructures de compteurs avancés au cours de la période de prévision. La demande croissante de villes intelligentes et de projets de réseaux intelligents devrait également stimuler la croissance du marché sous peu.

Sur la base du type, le marché de la gestion de portefeuille de projets est segmenté en :

Prestations

Solution

basée sur l’application, le marché de la gestion de portefeuille de projets est segmenté en :

Fabrication

Santé

BFSI

Médias et Divertissement

Informatique & Télécom

Commerce de détail et biens de consommation

Transport et Logistique

Énergie et services publics

Gouvernement

Autres

Sur la base du paysage concurrentiel, le rapport de marché analyse les principales entreprises opérant dans l’industrie :

Oracle Corporation

Microsoft Corporation

Vue en plan

Inc.

Broadcom Corporation

Planisware SAS

Front de travail

Inc.

Changepoint Corporation

Celoxis Technologies Pvt. Ltd.

Entretenir maintenant

SAP SE

Le rapport fournit une prévision détaillée de l’industrie et de sa croissance significative au cours des années de prévision. Le rapport fournit des informations importantes concernant le volume des ventes, les prévisions de revenus, la taille du marché, la part de marché et les tendances actuelles et émergentes du marché. Parallèlement à cela, le rapport couvre l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur la gestion du portefeuille de projets :

Les revenus du segment des services devraient augmenter à un TCAC important au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de solutions de gestion de portefeuille de projets par les PME, entraînant une demande croissante de services de gestion de portefeuille de projets, et de ces services permettant de définir la portée des projets, d’élaborer des plans et d’ajuster les procédures administratives qui améliorent l’efficacité des activités commerciales des PME, devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

Le segment des grandes entreprises devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante de solutions de gestion de portefeuille de projets parmi les grandes entreprises, car les grandes entreprises dépensent activement pour être compétitives sur le marché concurrentiel moderne d’aujourd’hui.

Le segment sur site devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante d’une solution de gestion de portefeuille de projets basée sur site dans divers secteurs.

Le segment BFSI devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de solutions de gestion de portefeuille de projets dans BFSI en raison des progrès technologiques dans ce secteur.

Des facteurs tels que la présence solide de solutions de gestion de portefeuille de projets et de fournisseurs de services tels que Microsoft Corporation et Oracle Corporation, entre autres, dans des pays d’Amérique du Nord devraient stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

