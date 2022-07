Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des services miniers contractuels 2022-2030

Principales conclusions – Marché des services miniers contractuels

La demande mondiale de services miniers contractuels devrait connaître une baisse d’environ 1,2 fois entre 2019 et 2027. L’automatisation de l’exploitation minière prend de l’ampleur, entraînant une baisse considérable des revenus du marché des services miniers contractuels. L’Asie-Pacifique hors Japon (APEJ) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) devraient rester les principaux marchés pour les fournisseurs de services miniers contractuels. L’Australie et l’Afrique du Sud continueront particulièrement à représenter les pays à forte croissance. L’Amérique du Nord et l’Europe sont sur le point de rester des marchés cibles importants pour les fournisseurs sur le marché des services miniers contractuels.

Alors que les services miniers contractuels permettent généralement l’achèvement des processus miniers dans des délais plus courts, les sociétés minières ont particulièrement bénéficié de l’avantage le plus souhaitable, à savoir l’optimisation complète des terres. Plusieurs petites et moyennes entreprises ont emprunté la voie des services miniers contractuels, et un certain nombre de nouvelles entreprises prévoient actuellement d’intervenir dans le paysage des services miniers contractuels.

Bien que les mineurs sous contrat assurent d’aligner leurs services sur la gestion des risques en termes de main-d’œuvre et de santé et sécurité au travail, ils échouent à plusieurs reprises à construire la certitude d’emplois durables en raison de quelques défis majeurs, tels que le courtage de main-d’œuvre, la sous-traitance, précarisation, une législation relativement clémente et une bonne dose d’ingérence politique.

Principaux facteurs qui façonnent le marché des services miniers sous contrat

Le degré de mécanisation augmente

Les mines sont généralement caractérisées par de faibles niveaux de mécanisation et continuent donc de faire face à des défis posés par des dépenses de main-d’œuvre massives représentant près de 35 à 40 % des coûts miniers globaux. L’automatisation croissante de l’industrie minière façonne cependant l’industrie différemment depuis le passé récent, ce qui entrave considérablement la croissance des services miniers contractuels. Cependant, dans le contexte de puits de mine étroits qui restent non rentables lorsqu’ils sont soumis à la mécanisation, le travail manuel continue de soutenir la demande, soutenant les revenus de l’espace des services miniers contractuels.

Les gouvernements augmentent le nombre de projets miniers

L’augmentation des dépenses de R&D ciblant l’exploration de nouvelles zones restera l’un des principaux facteurs de soutien du marché des services miniers contractuels. De plus, l’urbanisation rapide et l’augmentation des dépenses dans le secteur minier devraient créer des opportunités de croissance potentielles pour le marché des services miniers contractuels. Un autre influenceur important identifié par la recherche comprend l’amélioration rapide de la sensibilisation aux services de sûreté et de sécurité dans l’industrie minière.

Plusieurs gouvernements jouent également un rôle important dans la stimulation de la croissance du paysage minier, réservant ainsi les opportunités potentielles aux entrepreneurs. Par exemple, le gouvernement argentin avait signé un accord de collaboration avec les provinces du pays, en 2017, concernant l’augmentation des projets miniers à travers l’Argentine.

L’équipement minier automatisé est à la mode parmi les fournisseurs de services

Alors que les équipements miniers à la pointe de la technologie gagnent du terrain récemment, une majorité de fournisseurs de services préfèrent fournir des équipements miniers entièrement automatisés afin de prendre l’avantage sur la concurrence, sur le marché des services miniers contractuels. La demande d’équipements de services miniers contractuels technologiquement avancés est donc susceptible de croître à un rythme régulier mais prometteur et marquera une tendance importante parmi les participants au marché mondial des services miniers contractuels.

Alors que l’équipement automatisé de services miniers contractuels offre une efficacité élevée sans compromettre la sécurité des travailleurs, la recherche prévoit qu’il sera l’un des facteurs les plus vitaux responsables de la relance de l’industrie minière, et donc de la croissance du marché des services miniers contractuels.

Les prix des matières premières restent des indicateurs clés de la performance du marché

Récemment, le ralentissement économique mondial et la chute subséquente des prix des matières premières affectent lourdement les mineurs, entraînant finalement la demande globale de services miniers contractuels et, par conséquent, les marges bénéficiaires des fournisseurs de services miniers contractuels. Pour lutter contre ce scénario créant un marché en déclin pour les services miniers contractuels, les sociétés minières sont très susceptibles de donner la priorité à l’externalisation plutôt qu’aux nouveaux investissements, ce qui les aidera potentiellement à optimiser leurs dépenses.

À la lumière de l’évolution récente de l’image de l’industrie minière en raison d’une forte augmentation des activités minières, les entreprises seront obligées de se concentrer exclusivement sur les opérations minières de base, en sous-traitant le bris de roche, la manutention des matériaux et d’autres tâches à des prestataires de services miniers contractuels. La recherche indique une résurrection possible de l’industrie minière contractuelle, cependant, à un rythme graduel.

Analyse de la structure du marché des services miniers contractuels

La chute des prix des matières premières se traduit par un effet dissuasif sur les investissements miniers, ce qui finit par entraîner l’arrêt des projets d’expansion des mines. Bien que cela ait eu un impact considérablement négatif sur l’industrie minière contractuelle, la forte dépendance à la main-d’œuvre est également un facteur crucial contribuant au déclin du marché des services miniers contractuels. Certains des acteurs miniers mondialement reconnus ciblent de nouveaux investissements pour réduire les dépenses en capital, ce qui influence fortement les prix des matières premières. Ceci, associé aux opérations minières à la demande telles que le forage et le développement, aura un impact considérable sur la croissance du marché des services miniers contractuels.

Certains des acteurs les plus importants dans le paysage concurrentiel mondial de l’industrie des services miniers sous contrat comprennent Ledcor IP Holdings Ltd., Brierty, The Redpath Group, SGS SA, Saumya Mining, Mining Plus, Byrnecut Group, Macmahon, CIMIC Group, BGC Contracting Pty Ltd., Exact Mining Group, Downer Group, PYBAR Mining Services et Laxyo Group. Tirant parti de la flexibilité en termes d’offres d’équipements, la majorité des entreprises actives sur le marché des services miniers sous contrat se concentrent sur l’offre de machines à technologie avancée, afin de conserver un avantage sur les autres fournisseurs de services.