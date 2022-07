Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des services de transformation agile d’entreprise aux États-Unis 2022-2030

Une stratégie de transformation agile fait référence à des objectifs à long terme vers la transformation de la culture d’une organisation et des méthodes de livraison des produits selon le Manifeste Agile. Différents types de services tels que la planification, les évaluations, le coaching et autres sont nécessaires pour transformer une organisation des méthodologies traditionnelles en agile. Cette transformation aide à assurer une communication régulière, des sessions de rétroaction, une collaboration constante et une gestion continue des parties prenantes entre l’organisation et ses employés, et est considérée comme essentielle au succès de tout projet. En adoptant Agile, plusieurs équipes agiles peuvent tirer parti d’une collaboration, d’une communication et de mises à jour régulières, et obtenir une plus grande visibilité dans l’ensemble de l’entreprise.

La recrudescence du besoin d’accélérer la mise sur le marché du développement de produits, les changements continus des besoins des entreprises et l’augmentation du besoin d’une meilleure communication et collaboration entre les entreprises, ainsi que le changement de préférence de la transformation traditionnelle vers la transformation agile sont les facteurs clés qui motivent le croissance du marché américain des services de transformation agile d’entreprise. Plusieurs avantages de la transformation agile, tels que des coûts réduits, plus de flexibilité, un délai de livraison plus rapide, une meilleure prévisibilité et qualité, et une détection précoce des risques stimulent l’adoption de ce processus par les organisations. Cependant, certains problèmes associés à l’adoption de la transformation agile, tels que les complexités structurelles et autres complexités architecturales, devraient entraver la croissance du marché.

Au contraire, l’augmentation de l’adoption d’approches agiles dans les principaux secteurs non informatiques, tels que la fabrication, la vente au détail et les transports, et les applications émergentes d’approches agiles dans un paysage complexe basé sur le Big Data devraient présenter des opportunités majeures d’expansion du marché au cours de la période. la période de prévision.

Le marché américain des services de transformation agile d’entreprise est segmenté en fonction de la méthodologie, du type de service, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et de la région. Selon la méthodologie, le marché est divisé en scrum, scrumXP, scrumban, kanban, hybride personnalisé et autres. Par type de service, il est classé en évaluation de l’état de préparation agile, services de formation et de coaching, services de développement, conseil et autres. Sur la base de la taille de l’organisation, elle est divisée en grandes entreprises et PME.

Selon le secteur vertical, il est classé en BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail, médias et divertissement, gouvernement et secteur public, fabrication, soins de santé et autres. Au niveau régional, il est analysé dans l’ouest des États-Unis, le sud-est des États-Unis, le sud-ouest des États-Unis, le nord-est des États-Unis et le Midwest des États-Unis.

Le rapport analyse les profils des principaux acteurs opérant sur le marché, notamment Accenture Plc., Agile Sparks Broadcom Inc., Endava Plc, Hexaware Technologies Limited, International Business Machines Corporation, LeadingAgile, Symphony Solutions, Xebia Group et Cognizant Technology Solutions Corporation. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour accroître leur pénétration du marché et renforcer leur position dans l’industrie.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• L’étude fournit une analyse approfondie du marché américain des services de transformation agile d’entreprise ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

• Des informations sur les moteurs clés, les contraintes et les opportunités ainsi que leurs analyses d’impact sur le marché sont incluses dans l’étude.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie.

• L’analyse quantitative du marché de 2021 à 2030 est fournie pour déterminer le potentiel du marché.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

PAR MÉTHODOLOGIE

• Scrum

• ScrumXP

• Scrumban

• Kanban

• Hybride personnalisé

• Autres

PAR TYPE DE SERVICE

• Évaluation de l’état de préparation Agile

• Formation et coaching

Agile • Développement

Agile • Conseil Agile

• Autres

PAR TAILLE DE L’ORGANISATION

• Grandes entreprises

• Petites et moyennes entreprises

PAR INDUSTRY VERTICALS

• BFSI

• IT & Telecom

• Retail

• Media & Entertainment

• Government & Public Sector

• Manufacturing

• Healthcare

• Autres

PAR RÉGION

• Ouest des États-Unis

• Sud-Est des États-Unis

• Sud-ouest des États-Unis

• Nord-est des États-Unis

• Midwest des États-Unis

PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ PRÉSENTÉS DANS LE RAPPORT

• Accenture Plc.

• Agile Sparks

• Broadcom Inc.

• Endava Plc

• Hexaware Technologies Limited

• International Business Machines Corporation

• LeadingAgile

• Symphony Solutions

• Xebia Group

• Cognizant Technology Solutions Corporation

• Autres