Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des réfrigérants 2022-2030

Le marché mondial des réfrigérants était évalué à XX USD en 2022 et devrait atteindre XX milliards USD en 2030 avec un TCAC de XX% 2022-2030.

L’amélioration du niveau de vie, les familles à deux revenus et l’augmentation du revenu disponible stimulent la croissance du marché dans les pays en développement. L’industrialisation rapide suivie de développements infrastructurels ainsi que le nombre croissant de demandes croissantes d’appareils grand public ont créé de nouvelles opportunités et passerelles pour les OEM. L’identification croissante de l’impact environnemental associé à l’utilisation d’équipements de réfrigération et de climatisation a entraîné des changements dans la composition des gaz réfrigérants et dans la manière dont ils sont utilisés.

Le fluorocarbone est le segment leader en raison de son efficacité énergétique et de sa faible inflammabilité. Le fluorocarbone est de plus en plus utilisé en raison de son faible impact sur l’environnement. Les fluides frigorigènes naturels sont le R717 (Ammoniac), le R744 (COâ‚‚) et les Hydrocarbures. Les CFC sont interdits d’utilisation dans les produits de réfrigération à l’échelle mondiale, et les hydrofluorocarbures (HFC), fournissent une solution qui n’appauvrit pas la couche d’ozone, ils ont toujours un potentiel de réchauffement planétaire (GWP) relativement élevé.

Le segment de la réfrigération a dominé le segment des produits en 2022 en raison de la croissance des biens de consommation durables et de l’alimentation & secteur des boissons. La demande croissante pour le système de refroidissement par air domestique en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population des pays développés alimente la croissance du marché. De nombreux domaines de produits de réfrigérant dans les systèmes de climatisation commerciaux & réfrigération pour aliments surgelés & les boissons réfrigérées ont contribué à la croissance du marché de la réfrigération L’

Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide sur le marché mondial des réfrigérants en raison de l’industrialisation rapide et du revenu disponible élevé qui stimule la croissance du marché. La croissance de l’activité industrielle et de la productivité en Chine et en Inde stimulera la demande de réfrigération dans les secteurs résidentiel, industriel et commercial.

Daikin Industries Ltd., SRF Ltd., Honeywell International, Arkema SA, Mexichem Fluor SA de CV, Dongyue Group, Navin Fluorine International Ltd., EI du Pont Nemours & Co., SRF Ltd., Chemours Company, The Linde Group, Sinochem Group, Airgas Inc., Tazzetti SPA, Deepfreeze Refrigerants Inc., Hess Corporation, General Utilities, HyChill, Engas Australasia, Shandong Yuan Chemical Company Limited, A-Gas International , Puyang Zongwei Fine Chemical Co. Ltd. et Sinochem sont des acteurs majeurs opérant sur le marché mondial des réfrigérants.

Portée du marché mondial des fluides frigorigènes Marché

mondial des fluides frigorigènes, par produit : Hydrocarbure

fluorocarboné inorganique Autre marché mondial des fluides frigorigènes, par application : Réfrigérateurs

Réfrigérateurs à grande échelle

Refroidisseurs

Climatiseurs

Pompes à chaleur

Marché mondial des réfrigérants, par région:

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Amérique latine

