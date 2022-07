Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des pompes de distribution de liquide 2022-2030

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Cependant, le risque du COVID-19 est une opportunité pour les fabricants d’investir dans l’accélération de la production de pompes de distribution de liquide avec une demande croissante pour un usage commercial, industriel et domestique. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Le marché mondial des pompes de distribution de liquide a connu une croissance significative ces dernières années. Bien que la pompe à liquide mondiale trouve une application dans l’industrie, le commerce et l’utilisation domestique. En outre, l’augmentation de la demande de produits haut de gamme dans plusieurs secteurs tels que les cosmétiques et la pharmacie crée des opportunités de croissance pour le marché. Les entreprises du marché des pompes de distribution de liquide se concentrent sur leurs recherches dans la technologie d’action de la pompe pour vider tout le liquide du récipient, ces technologies aident à prévenir le gaspillage de liquides et augmentent la satisfaction des consommateurs. Le ralentissement économique dû au COVID 19 pourrait avoir un impact sur le marché des produits et équipements de nettoyage et de désinfection, y compris le marché mondial des grues tout-terrain. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des grues tout-terrain dans les prochaines années. Le marché mondial des pompes de distribution de liquide devrait enregistrer la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision 2022-2030.

Dynamique du marché: marché mondial des pompes de distribution de liquide

Augmentation de la demande de produits de soins de la peau et de soins capillaires en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain. De plus, l’augmentation de la consommation de shampooings, de parfums et d’après-rasage sont les principaux facteurs qui devraient développer l’industrie au cours de la période de prévision.

Prix ​​fluctuant de la matière première et en raison de l’indisponibilité du matériel en raison de la restriction de transport pendant le COVID-19. Ce sont les facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des pompes de distribution de liquide au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 à travers le monde est apparue comme une opportunité pour les fabricants de pompes de distribution de liquide. Les fabricants investissent pour développer la production de pompes de distribution de liquide avec une forte demande pour le nettoyage des mains, la sensibilisation du corps et la désinfection.

Segmentation du marché : marché mondial des pompes de distribution de liquide

The global Liquid Dispensing Pump market is segmented based on product type, End-use, and regions.

The global liquid dispensing pump market is segmented based on the product type as soap solutions, medical liquid, cosmetic liquid, and others. Medical liquid dispensing pump accounts for highest demand as rising awareness and recommendations of healthcare organizations to use disinfected lotions, sanitizers and cleaning liquid. IN result, the medical liquid segment is projected to grow with highest CAGR over the estimated period.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des pompes de distribution de liquide est segmenté en produits nettoyants et désinfectants, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, marine et port maritime, etc. Parmi les applications segmentées, le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La sensibilisation accrue aux soins personnels, associée à l’augmentation du pouvoir d’achat des personnes, alimente la croissance du segment des cosmétiques et des soins personnels de la pompe de distribution de liquide au cours de la période de prévision.

Aperçu régional: marché mondial des pompes de distribution de liquide

Dans la région, le marché mondial des pompes de distribution de liquide est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché en termes de valeur. L’Asie-Pacifique a un potentiel de croissance élevé sur le marché des pompes de distribution de liquide dans la période estimée, en raison de l’expansion de l’industrie des cosmétiques et des soins personnels dans cette région. En outre, l’industrialisation rapide et l’augmentation de l’adoption de technologies innovantes et de procédures de fabrication avancées propulsent la croissance du marché des pompes de distribution de liquide dans cette région.

Paysage concurrentiel : marché mondial des pompes de distribution de liquide

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des pompes de distribution de liquide sont Aptar, Inc., NingBo Seng CZe Macrospray Co LTD, Yuyao Shunlong Sprayer & Tech. Co. Ltd., CLC Co. Ltd., Yoshino Kogyosho Co. Ltd., Knida Company Limited, RAEPAK Ltd, Mitani Valve, Rieke Packaging Systems Limited, Dhiren Plastic Industry, RPC Bramlage, Indian Harness, Redcom Packaging Private limited, Tekni- Plex, Silgan Dispensing et d’autres joueurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée: marché mondial des pompes de distribution de liquide

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type de produit – Solutions de savon, liquide médical, liquide cosmétique et autres Par utilisation finale – Produits nettoyants et désinfectants, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, soins pour animaux de compagnie et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le marché mondial Liquid Dispensing Rapport sur le marché de la pompe basé sur le type de produit, l’utilisation finale et la région.

Marché mondial des pompes de distribution de liquide, par type de produit :

Solutions de savon

Liquide médical

Liquide Cosmétique

Les autres

Marché mondial des pompes de distribution de liquide, par utilisation finale :

Produits nettoyants et désinfectants

Nourriture et boissons

Cosmétique et soins personnels

S’occuper d’un animal

Les autres

Marché mondial de la pompe de distribution de liquide, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

