Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des pompes d’assèchement 2022-2030

La déshydratation est un processus qui aide à éradiquer l’eau des matériaux solides ou du sol par centrifugation, filtration, classification par voie humide ou méthodes de séparation solide-liquide similaires. Une pompe d’assèchement est spécialement conçue pour traiter l’eau chargée de sédiments provenant d’un chantier de construction, d’un bassin de sédiments ou d’une zone excavée.

Plusieurs avantages offerts par les pompes d’assèchement, tels que la résistance à l’abrasion, l’amélioration des compétences opérationnelles et la mise en œuvre de réglementations gouvernementales strictes en matière d’économie d’énergie pour surveiller la fabrication des pompes, sont les facteurs clés qui propulsent la croissance du marché mondial des pompes d’assèchement. En outre, l’augmentation des activités de construction à l’échelle mondiale devrait alimenter le développement de l’industrie. De plus, l’augmentation mondiale de la consommation de produits pétroliers et gaziers devrait stimuler la croissance du marché

. Cependant, les prix inégaux des matières premières sont le principal défi auquel sont confrontés les fournisseurs opérant dans l’industrie des pompes d’assèchement, ce qui entrave la croissance du marché. Au contraire, la recrudescence de la demande de gestion de l’eau et des eaux usées devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs de l’industrie des pompes d’assèchement.

Le marché mondial des pompes d’assèchement est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Sur la base du type, le marché est classé dans la pompe d’assèchement submersible et les pompes d’assèchement non submersibles. Le segment des pompes d’assèchement submersibles devrait dominer le marché mondial des pompes d’assèchement dans les années à venir. Par application, le marché est divisé en construction et agriculture, pétrole et gaz, municipal, minéral et minier, et autres. Le segment de la construction et de l’agriculture devrait dominer le marché mondial des pompes d’assèchement tout au long de la période d’étude.

Le marché mondial des pompes d’assèchement est analysé dans quatre régions géographiques, qui comprennent l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l’Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), l’Asie-Pacifique (Japon, Chine, Australie , Inde et reste de l’Asie-Pacifique) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché tout au long de la période d’étude, cependant, la région LAMEA devrait croître au rythme le plus rapide.

ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sur le marché des pompes d’assèchement sont Atlas Copco, EBARA Corporation, Flowserve Corporation, Grundfos, Gorman-Rupp, ITT INC., KSB SE & Co., Sulzer Ltd., The Weir Group PLC et Xylem. Les autres sociétés opérant sur le marché sont Honda Power Equipment, BBA Pumps, Designed & Engineered Pumps, Ruhrpumpen, Atlantic Pumps Ltd, Tsurumi Pump, Veer Pump, Wacker Neuson, Mersino Dewatering, Kirloskar Pumps et Zoeller Pumps.

De nombreux concurrents sur le marché des pompes d’assèchement ont adopté le lancement de produits comme stratégie de développement clé pour améliorer leur portefeuille de produits et soutenir la concurrence intense. Par exemple, en janvier 2018, Gorman-Rupp a lancé une ligne innovante ValuPrime, qui est une pompe d’assèchement submersible économique assistée par amorçage.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

Ø Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances et de la dynamique actuelles et émergentes du marché des pompes d’assèchement.

Ø Une analyse approfondie du marché est réalisée en construisant des estimations de marché pour les segments de marché clés entre 2021 et 2030.

Ø Une analyse approfondie du marché est réalisée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux concurrents dans le cadre du marché.

Ø Une analyse complète de toutes les régions est fournie pour déterminer les opportunités qui prévalent.

Ø Les principaux acteurs du marché du marché des pompes d’assèchement sont présentés dans ce rapport et leurs stratégies sont analysées en profondeur, ce qui aide à comprendre les perspectives concurrentielles de l’industrie des médias de filtration d’air.

SEGMENTS DU MARCHÉ MONDIAL DES POMPES D’ASSASSAGE

PAR TYPE

Pompes d’assèchement submersibles

• Pompes d’assèchement non submersibles

PAR APPLICATION

• Construction et agriculture

• Pétrole et gaz

• Municipal

• Minéraux et mines

• Autres

PAR RÉGION

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Australie

o Inde

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

o Amérique latine

o Moyen-Orient

o Afrique

ACTEURS CLÉS

• Atlas Copco

• Ebara Corporation

• Flowserve Corporation

• Grundfos

• Gorman-Rupp

• ITT INC.

• KSB SE & Co.

• Sulzer Ltd.

• The Weir Group PLC

• Xylem