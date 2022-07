Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des insectifuges 2022-2030

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Cependant, la demande d’insectifuges a augmenté en raison du COVID-19, car certaines études ont montré que le coronavirus est tué par les insectifuges. Comme les insectifuges sont disponibles sous de nombreuses formes dans le monde, les gens l’utilisent de plus en plus fréquemment. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Un insectifuge est un type de substance chimique qui est appliquée sur les tissus, la peau ou d’autres surfaces, ce qui décourage les insectes de grimper ou d’atterrir sur cette surface. Les insectifuges aident à prévenir et à contrôler l’épidémie de maladies transmises par les insectes, notamment la dengue, le paludisme, la maladie de Lyme, la peste bubonique, la cécité des rivières et bien d’autres. Les insectifuges sont utilisés de plusieurs façons pour éloigner les insectes des restaurants, des maisons et des particuliers. Le secteur agricole utilise des insectifuges pour empêcher les insectes de ruiner les cultures. Les industries alimentaires et des boissons utilisent également une variété d’insectifuges. Alors que la sensibilisation aux avantages des insectes et que les consommateurs sont devenus extrêmement soucieux de leur santé ces jours-ci, voyez la croissance significative de l’insectifuge au cours de la période de prévision. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des grues tout-terrain dans les prochaines années. Le marché mondial des insectifuges devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00084

Dynamique du marché : marché mondial des insectifuges

La prise de conscience croissante des avantages des insectifuges dans les zones rurales, car il semble que les méthodes traditionnelles de prévention des insectes aient été remplacées par les insectifuges disponibles sur le marché contribue à stimuler le marché mondial des insectifuges au cours de la période de prévision.

Cependant, la présence de produits chimiques toxiques dans divers produits anti-moustiques tels que le DEET a des effets néfastes sur la santé humaine, ce qui pourrait entraver la croissance du marché mondial des répulsifs au cours de la période de prévision.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir sur le marché mondial des répulsifs contre les moustiques en raison de l’augmentation de la demande de répulsifs à base de plantes et de l’augmentation de la pénétration dans la région rurale.

Segmentation du marché : marché mondial des insectifuges

Le marché mondial des insectifuges est segmenté en fonction du type de produit, du type d’insecte et des régions.

Le marché mondial des insectifuges est segmenté en fonction du type de produit en spray, lotion et crème, vaporisateur liquide et autres. On estime que le segment des vaporisateurs liquides conservera sa domination sur le marché mondial des insectifuges au cours de la période de prévision. Le vaporisateur a une large gamme d’applications et l’a rendu populaire parmi les consommateurs.

En fonction du type d’insecte, le marché mondial des insectifuges est segmenté en insectifuge, insectes, moustiques et autres. Parmi les types d’insectes segmentés, le segment des moustiques détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies transmises par les moustiques et du réchauffement climatique qui facilite la reproduction des moustiques. Le segment des punaises devrait croître avec le TCAC le plus élevé à mesure que le nombre de punaises de lit et de cafards augmentera. Il semble également que le nombre de punaises de lit a considérablement augmenté en moyenne de 50 % chaque année. L’augmentation du nombre de cafards dans les restaurants et les cuisines domestiques est susceptible de stimuler le segment des insectes au cours de la période de prévision.

Aperçu régional : marché mondial des insectifuges

Dans la région, le marché mondial des insectifuges est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des insectifuges en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la prise de conscience croissante des avantages des insectifuges parmi les habitants de cette région. En outre, le nombre croissant de maladies transmises par les insectes dans les pays émergents tels que l’Indonésie, l’Inde et les Philippines alimente la croissance du marché mondial des insectifuges dans cette région.

L’Amérique du Nord a la plus grande économie du monde, les États-Unis d’Amérique ont les plus grands acteurs impliqués dans la fabrication de répulsifs. Le gouvernement et la population du pays sont bien conscients des maladies transmises et ils se protègent en utilisant plusieurs types d’insectifuges.

Paysage concurrentiel : marché mondial des insectifuges

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des insectifuges sont Avon Products Inc., Coghlans Ltd.Dabur India Limited, Entomol Products, LLC., Enesis group, ExOfficio LLC, Godrej Consumer Products Ltd, Homs LLC, Jyothy Labs Ltd., PIC Corporation. , Quantum Health, Reckitt Benckiser Group PLC, Spectrum Brands Holdings Inc, SC Johnson & Son, Inc et d’autres acteurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée : marché mondial des insectifuges

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type de produit – Vaporisateur, lotion et crème, vaporisateur liquide et autres Par type d’insecte – Répulsif à mouches, insectes, moustiques et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le répulsif à insectes mondial rapport de marché basé sur le type de produit, le type d’insecte et la région.

Marché mondial des insectifuges, par type de produit :

Vaporisateur

Lotion & Crème

Vaporisateur liquide

Les autres

Marché mondial des insectifuges, par type d’insecte :

Répulsif à mouches

Insectes

Moustique

Les autres

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00084

Marché mondial des insectifuges, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Produits Avon inc. *

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00084