Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des fluides caloporteurs 2022-2030

Marché des fluides caloporteurs : Introduction

Le marché des fluides caloporteurs concerne les fluides utilisés pour transférer la chaleur d’un système à un autre. Les fluides caloporteurs limitent la surchauffe des appareils en faisant circuler le fluide au sein des parties mécaniques des appareils. Ces fluides trouvent d’énormes applications dans un large éventail d’industries, notamment la fabrication, les centrales solaires, le traitement du pétrole et autres. Le marché mondial des fluides caloporteurs devrait progresser avec un TCAC considérable sur la période de prévision 2018-2028. La production manufacturière croissante à travers le monde a été considérée comme l’une des tendances clés qui complète la croissance du marché mondial des fluides caloporteurs. Selon l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la valeur ajoutée manufacturière mondiale (MVA) devrait afficher un taux de croissance de XX % en 2018. En outre, en raison de divers facteurs tels que l’augmentation de la population, l’industrialisation, etc., la production manufacturière devrait augmenter jusqu’en 2028, ce qui augmente la croissance du marché des fluides caloporteurs. De plus, les progrès des fluides caloporteurs, la forte demande des industries d’application associées aux offres de produits innovantes des acteurs du marché et les industries d’application en croissance sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des fluides caloporteurs.

La forte demande de fluides caloporteurs des industries d’application est sur le point de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

La forte demande de fluides caloporteurs, spécifiquement de l’industrie automobile et chimique, offre d’énormes opportunités d’adoption pour le marché. Selon l’OICA (Organisation internationale des constructeurs automobiles), Paris, la production totale de voitures et de véhicules utilitaires en 2016 a été enregistrée à environ 72,1 millions et a encore augmenté jusqu’à 73,4 millions en 2017. L’industrie automobile en particulier appelle à une adoption élevée de fluides caloporteurs dans diverses applications, y compris les radiateurs, les systèmes CVC et bien d’autres. En outre, l’augmentation des projets d’énergie solaire à concentration devrait également stimuler la demande de fluides caloporteurs. Selon SolarPACES, NREL, 23 pays, dont la Chine, les États-Unis, l’Inde, l’Afrique du Sud et d’autres, ont divers projets CSP. Ainsi,

Analyse de segmentation du marché des fluides caloporteurs

Le marché mondial des fluides caloporteurs est divisé en deux segments principaux qui sont le type de produit et l’application.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des fluides caloporteurs est divisé en :

Aromatiques

Silicones

Fluides à base de glycol

Huiles minérales

Autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des fluides caloporteurs est divisé en :

Pétrole et gaz

Industrie chimique

Aliments et boissons

Pharmaceutique

Plastiques

Production d’énergie solaire concentrée (CSP)

HVAC

Autres

Basé sur la région, le marché mondial des fluides caloporteurs est segmenté comme suit :

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Est Asie

du Sud

Océanie

MEA

Marché des fluides caloporteurs : perspectives régionales

Le marché mondial des fluides caloporteurs est segmenté en sept régions : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie de l’Est, Asie du Sud, Océanie et MEA. Parmi les régions susmentionnées, l’Europe devrait représenter la majorité de la part de marché en 2018 en termes de valeur en raison de la forte adoption des fluides caloporteurs dans diverses industries, notamment pharmaceutique, pétrolière et gazière, automobile, chimique et autres. L’Asie du Sud et l’Asie de l’Est devraient afficher des taux de croissance élevés en raison de l’augmentation de la production de l’industrie manufacturière. De plus, des initiatives telles que « Make in India », « Made in China 2025 », etc. ont tendance à stimuler les industries manufacturières des pays, ce qui signifie une forte adoption des fluides caloporteurs dans les industries des utilisateurs finaux. La position positive du gouvernement envers l’industrie manufacturière stimule également la région du marché des fluides caloporteurs. L’Inde est l’un des principaux marchés émergents pour les fluides caloporteurs dans la région. De plus, le Moyen-Orient est également l’une des régions qui croît à un rythme élevé, semant l’industrie pétrolière et gazière, soutenue par des estimations démographiques croissantes. L’Océanie et l’Amérique latine représentent une part de marché importante en termes de demande de fluides caloporteurs.

Acteurs clés du marché des fluides caloporteurs Les

principaux acteurs du marché mondial des fluides caloporteurs sont Royal Dutch Shell, Sasol, Eastman, BASF, DowDuPont, ExxonMobil, etc. le marché.

Le rapport de recherche présente une évaluation complète du marché des fluides caloporteurs et contient des informations réfléchies, des faits, des données historiques et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Il contient également des projections utilisant un ensemble approprié d’hypothèses et de méthodologies. Le rapport sur le marché Fluides caloporteurs fournit des analyses et des informations, selon des segments de marché tels que les zones géographiques, le type et l’industrie.

Le rapport sur le marché des fluides caloporteurs couvre une analyse exhaustive sur:

Segments

de marché Dynamique

du marché Taille et demande

Tendances / problèmes / défis actuels

Concurrence et entreprises impliquées Chaîne de valeur

technologique L’analyse régionale du marché des fluides caloporteurs comprend: Amérique du Nord (États-Unis, Canada) Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Pérou) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France, RoE) Asie de l’Est (Chine, Japon, Corée du Sud) Asie du Sud (Inde, ASEAN) Océanie (ANZ, Reste de l’Océanie) MEA ( Pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Reste de la MEA)

Le rapport Fluides caloporteurs est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport Fluides caloporteurs fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs directeurs ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport Fluides caloporteurs cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.