Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des films minces oraux 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial des couches minces orales

L’administration de médicaments par voie orale est une partie essentielle de l’industrie pharmaceutique et de l’administration de médicaments. Les personnes souffrant de la condition appelée dysphagie (difficulté à avaler) nécessitent l’administration orale de médicaments. En conséquence, un médicament oral à film mince est développé pour une administration orale rapide de médicaments et pour améliorer l’observance du patient, divers types d’hormones et de vaccins sont développés par les fabricants. Les progrès rapides des technologies d’administration de médicaments ont considérablement stimulé la demande de films minces oraux. De plus, la crise pandémique du COVID-19 augmente le besoin et les volumes d’expériences pour relever les défis de la maladie et promouvoir les établissements de santé sont la principale raison de soutenir la croissance du marché des films minces oraux.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

En raison de la pandémie de COVID-19, le comportement des individus envers le bien-être et les soins de santé a considérablement changé, ce qui devrait propulser la demande d’établissements médicaux bien établis et de différents produits et solutions de soins de santé et de bien-être.

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques sanitaires et le secteur des entreprises devrait avoir un impact sur la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : Marché mondial des couches minces orales

L’augmentation de la population et le vieillissement ont entraîné une escalade de la charge de morbidité qui peut être attribuée à la schizophrénie, un type de trouble mental, qui devrait entraîner la croissance de la demande de frottis oraux dans le monde au cours de la période de prévision.

Cependant, les défis liés aux investissements massifs dans la recherche et au développement de médicaments et nécessaires à la création d’une formulation simple et nouvelle devraient entraîner la croissance du marché mondial des films minces oraux au cours de la période estimée.

Les principaux acteurs du marché des couches minces orales ont la possibilité d’étendre leur présence dans les économies en croissance en atteignant des parts de marché considérables grâce à des partenariats avec des acteurs locaux.

Segmentation du marché : marché mondial des couches minces orales

Le marché mondial des films minces oraux est segmenté en fonction du produit, de l’indication, du canal de distribution et des régions.

Le marché mondial des films minces oraux est segmenté en fonction du type de produit comme film buccal, film oral à dissolution rapide et film sublingual. Sur la base des indications, le marché cible est segmenté en troubles neurologiques, dépendance aux opioïdes, gestion de la douleur, nausées et vomissements, etc. Le segment des troubles neurologiques domine le marché mondial des films minces oraux, car les personnes souffrant de troubles neurologiques ont l’expérience d’avaler ou de mâcher des médicaments solides, d’où la popularité croissante des films minces oraux.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des films minces oraux est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, pharmacies de détail et autres. Le segment des pharmacies de détail détient une grande part de marché car il est facilement disponible en vente libre. De plus, ces dernières années, il semble que la popularité croissante des pharmacies en ligne augmente les plates-formes virtuelles pour s’approvisionner en produits pharmaceutiques clés.