Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon représente XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent l’incidence croissante de la contrefaçon dans l’industrie pharmaceutique et la sensibilisation des fabricants et des consommateurs. Cependant, les dépenses en capital élevées des systèmes de technologie anti-contrefaçon peuvent freiner la croissance du marché.

Les emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon sont principalement utilisés pour empêcher l’imitation de la marque, en permettant la protection de la marque et la facilité pour les clients de faire la distinction entre les produits originaux et contrefaits. Les produits pharmaceutiques contrefaits sont si bien emballés que les techniques d’identification normales sont incapables de faire la différence entre les emballages légitimes ou d’origine et les contrefaçons.

Basé sur la technologie, le segment RFID s’améliore constamment au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux données des étiquettes anti-contrefaçon des produits pharmaceutiques, qui peuvent être obtenues à l’aide de la technologie RFID. De plus, avec l’aide de la technologie RFID, la duplication des matériaux originaux peut être évitée. Par géographie, l’Amérique du Nord devrait connaître une énorme demande sur le marché des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon au cours de la période de prévision. La croissance de l’Amérique du Nord est attribuée aux règles et réglementations strictes formulées par le gouvernement pour l’industrie pharmaceutique.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00576

Certains des principaux acteurs du marché mondial des emballages pharmaceutiques anti-contrefaçon sont Bosch Packaging Technology, CCL Industries Inc., DuPont, Zebra Technologies Corporation., SICPA HOLDING SA., Amcor Limited, 3M, Schneider Packaging Equipment Co. Inc., Avery Dennison Corporation, DS Smith Plc., Applied DNA Sciences Inc, Festo Corporation, AlpVision et ZIH Corp.

Fonctionnalités d’utilisation couvertes :

• Fonctionnalités manifestes

• Technologies de suivi et de traçabilité

• Fonctionnalités

secrètes • Preuve d’effraction

• Fonctions médico -légales

• Numérotation

• Impression visible

• Autres fonctionnalités d’utilisation

Technologies couvertes :

• Identification par radiofréquence (RFID)

• Encres et revêtements de sécurité

• Hologramme

• Impression et graphiques de sécurité

• Codage de masse

• ​​Technologie d’emballage d’authentification

• Autres technologies

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00576

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport:

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et les marchés régionaux

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

– Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

– Paysage concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, financiers et développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites :

tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

• Profilage de l’entreprise

o Profilage complet d’autres acteurs du marché (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des principaux acteurs (jusqu’à 3)

• Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle

o Analyse comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques