Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des écrans médicaux en Amérique du Nord et en Europe 2022-2030

Le marché des écrans médicaux en Amérique du Nord et en Europe était évalué à XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030 avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision.

Le diagnostic précis des patients à l’aide de la visionneuse PACS (Picture Archive Communication System) qui affiche des images médicales sur des moniteurs LCD est important pour détecter diverses maladies. Ainsi, les dispositifs d’affichage médicaux sont des outils importants pour les professionnels de la santé pour mieux voir les images que les films physiques ou les moniteurs CRT. La rationalisation des opérations globales de l’hôpital et l’amélioration des soins aux patients dans le système de santé sont importantes pour un diagnostic correct.

Les professionnels de la santé tels que les chirurgiens, les radiologues et les spécialistes des technologies de l’information ont besoin de moniteurs de qualité médicale pour des performances constantes et précises des systèmes d’affichage médical. Ainsi, l’adéquation des moniteurs d’affichage médicaux est un élément vital dans les hôpitaux modernes.

L’augmentation du nombre d’établissements médicaux et l’augmentation des dépenses de santé alimentent la demande d’écrans médicaux dans ces régions. En outre, l’augmentation de la population gériatrique dans les pays stimule la demande d’appareils d’aide médicale et d’affichage médical en Amérique du Nord et en Europe. La croissance de la demande d’écrans multimodalités pour la radiologie et diverses applications médicales permettant d’obtenir une vue détaillée des sorties ultrasonores et de la TEP stimule davantage la croissance du marché des écrans médicaux en Amérique du Nord et en Europe. Néanmoins, les coûts plus élevés associés aux appareils limitent la croissance du marché. L’augmentation de la demande pour diverses procédures de diagnostic telles que l’échographie, l’imagerie par résonance médicale et les rayons X devrait offrir de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Le marché des écrans médicaux en Amérique du Nord et en Europe est segmenté en appareil, taille de panneau, résolution, application et région. En fonction de l’appareil, le marché est classé en produits mobiles, de bureau et tout-en-un. En fonction de la taille du panneau, il est divisé en panneaux de moins de 22,9 pouces, en panneaux de 23,0 à 26,9 pouces, en panneaux de 27,0 à 41,9 pouces et en panneaux de plus de 42 pouces. Basé sur la résolution, il est étudié sur des écrans de résolution jusqu’à 2MP, des écrans de résolution 2.1–4MP, des écrans de résolution 4.1–8MP et des écrans de résolution supérieure à 8MP. Sur la base de l’application, il est classé en pathologie numérique, multimodalité, chirurgie, radiologie, mammographie et autres. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord et l’Europe.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU MARCHÉ

• Ce rapport comprend une analyse quantitative détaillée ainsi que les tendances actuelles du marché des écrans médicaux en Amérique du Nord et en Europe de 2019 à 2026 afin d’identifier les opportunités existantes ainsi que l’évaluation stratégique.

• Les prévisions de marché sont étudiées de 2021 à 2030.

• La taille et les estimations du marché sont basées sur une analyse complète des développements clés de l’industrie.

• Une analyse qualitative basée sur des produits innovants facilite la planification stratégique des affaires.

• Les stratégies de développement adoptées par les principaux acteurs du marché sont sollicitées pour comprendre le scénario concurrentiel du marché.

Segments de marché clés

PAR APPAREIL

• Mobile

• Ordinateur de bureau

• Produit tout-en-un

PAR TAILLE DE PANNEAU

• Sous les panneaux de 22,9 pouces

• Panneaux de 23,0 à 26,9 pouces

• Panneau de 27,0 à 41,9 pouces

• Au-dessus des panneaux de 42 pouces

PAR RÉSOLUTION

• Affichages de résolution jusqu’à 2MP

• Affichages de résolution 2.1–4MP

• Affichages de résolution 4.1–8MP • Affichages de résolution supérieure à

8MP

PAR APPLICATION

• Pathologie numérique

• Multi-modalité

• Chirurgie

• Radiologie

• Mammographie

• Autres

PAR RÉGION

• Amérique du Nord et Europe

o États-Unis

o Canada

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Reste de la région

LISTE DES ACTEURS CLÉS PRÉSENTÉS DANS LE RAPPORT

• ALPHA DISPLAY

• Advantech Co., Ltd. (Advantech)

• ASUSTeK Computer Inc.

• Axiomtek Co., Ltd.

• Barco NV

• BenQ Medical Technology

• COJE CO., LTD.

• Dell Technologies Inc.

• Double Black Imaging Corporation

• EIZO Corporation (EIZO)

• FSN Medical Technologies

• Hisense Medical

• HP INC

• JVC Kenwood Holdings Inc.

• LG Display Co., Ltd.

• Nanjing Jusha Commercial & Trading Co, Ltd.

• Novanta Inc. (Novanta)

• Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.

• Sony Corporation

• Steris PLC