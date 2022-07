Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché des capteurs de fluides 2022-2030

Aperçu du marché:

Le marché des capteurs de fluides et avait généré une valeur marchande de XX millions USD en 2022 et devrait atteindre un marché de XX millions USD d’ici 2030 avec un TCAC en croissance de XX%. L’Europe devrait également connaître une croissance substantielle du marché. La mesure des fluides est la quantification du mouvement des fluides en vrac. Le débit peut être mesuré de différentes manières. Les débitmètres à déplacement positif accumulent un volume fixe de fluide, puis comptent le nombre de fois que le volume est rempli pour mesurer le débit. D’autres méthodes de mesure du débit reposent sur les forces produites par le flux qui s’écoule lorsqu’il surmonte une constriction connue, pour calculer indirectement le débit.

Dynamique du marché :

Les progrès continus dans l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs ont permis la fabrication de capteurs robustes capables de résister à des environnements difficiles. L’avènement de capteurs intelligents capables de s’adapter à l’environnement et d’assurer des lectures très précises soutiendra la croissance du marché des capteurs de fluides. La croissance de l’industrie automobile attribuée à la hausse du niveau de vie et à la croissance des revenus disponibles a conduit à la demande de solutions automatisées performantes pour assurer confort et sécurité.

Acteurs du marché :

Le marché des capteurs de fluides est dominé par quelques acteurs mondiaux et comprend plusieurs acteurs régionaux. Certains des principaux acteurs opérant dans l’écosystème Fluid Sensors sont Schneider Electric AG, SICK AG, Honeywell Corporation, BOSCH, Yokogawa Electric Corporation, Infineon Technology, LORD Corporation., Futek Advance Sensor Technologies, General Electric Company, Sensirion AG, NXP Semiconductor, Capteurs de pierres précieuses et autres . Dans un avenir prévisible, la concurrence sur le marché mondial des capteurs de fluides devrait rester intense, les acteurs se concentrant sur la tarification agressive de leurs produits afin d’attirer un plus grand nombre de clients.

Segmentation du marché :

Le marché des capteurs de fluides est segmenté en fonction du type de produit, du support de détection, du type de mesure, de l’utilisateur final et de la géographie. Sur la base du type de produit, le rapport segmente le marché des capteurs de fluide en capteur de pression, capteur de débit, capteur de température et capteurs de niveau, tandis que sur la base du support de détection, le marché a été divisé en gaz, liquide et plasma. La catégorisation des mesures du marché a été faite en sans contact et en contact. Le marché est classé par les industries d’utilisation finale en production d’électricité, pétrole et gaz, produits chimiques, traitement de l’eau et des eaux usées, aliments et boissons, etc.

Le marché des capteurs de fluides est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Marché segmenté en fonction du type de produit :

– Capteur de pression

– Capteur de température

– Capteur de débit

– Capteur de niveau

Segmentation du marché en fonction du support de détection :

– Liquide

– Gaz

– Plasma

Segmentation du marché en fonction du type de mesure :

– Contact

– Sans contact

Segmentation du marché en fonction de l’industrie de l’utilisateur final :

– Pétrole et gaz

– Chimie

– Production d’énergie

– Alimentation et boissons

– Traitement de l’eau et des eaux usées

– Autres

Marché segmenté en fonction de la région :

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA