Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché de l’agriculture de précision 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial de l’agriculture de précision représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent l’adoption de nouvelles technologies agricoles pour stimuler la production agricole, la prolifération croissante de l’internet des objets (iot) et l’utilisation d’analyses avancées par les agriculteurs et la demande croissante de produits alimentaires. Cependant, les investissements initiaux élevés en R&D limitent la croissance du marché.

L’agriculture de précision, également connue sous le nom d’agriculture de précision ou de gestion des cultures spécifiques au site (SSCM), est une technique de gestion agricole qui utilise les technologies de l’information pour observer, mesurer et répondre à la variabilité intra et inter-champs des cultures et des sols. Il peut aider à fournir la quantité équivalente de nourriture à la population mondiale croissante et aide les agriculteurs à atteindre une plus grande adéquation, une productivité plus élevée, des avantages économiques et une protection de l’environnement.

Parmi les offres, on estime que le segment du matériel a une croissance lucrative en raison de la forte adoption de dispositifs d’automatisation et de contrôle – drones/UAV, GPS/GNSS, contrôleurs d’irrigation, systèmes de guidage et de direction, moniteurs de rendement et capteurs. L’adoption croissante de nouvelles technologies et de dispositifs avancés pour l’agriculture de précision devrait stimuler la croissance du marché de l’agriculture de précision pour le matériel. Par géographie, le marché de l’agriculture de précision en Amérique du Nord est susceptible d’avoir une demande énorme en raison de la mécanisation et de la forte dépendance à l’égard de la technologie pour aider les entreprises agroalimentaires. On estime que les facteurs qui soutiennent la croissance du marché dans la région sont la prise de conscience croissante de la qualité des cultures et l’introduction de nouvelles initiatives pour apporter des innovations au secteur.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de l’agriculture de précision sont Raven Industries Inc., Monsanto Company, BASF SE, AGCO Corporation, Trimble Navigation Limited, DICKEY-john Corporation, Valmont Industries Inc., Deere & Company, Yara International ASA, Lindsay Corporation, TeeJet Technologies, Land O’lakes Inc., Ag Junction Inc, Topcon Precision Agriculture et EI Du Pont De Nemours And Company (Dupont).

Technologies couvertes :

• Télédétection

• Technologie de guidage

• Technologie à débit variable

• Systèmes de positionnement de haute précision

• Géocartographie

• Communication électronique intégrée

Offres couvertes :

• Services

• Logiciels

• Matériel

• Autres composants matériels

Applications couvertes :

• Gestion financière

• Reconnaissance des cultures

• Surveillance du rendement

• Suivi et prévisions météorologiques

• Gestion de la main-d’œuvre agricole

• Gestion de l’irrigation

• Cartographie des champs

• Gestion des stocks

• Gestion des déchets • Gestion des

cultures

• Surveillance des sols

• Gestion du personnel

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

