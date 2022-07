Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles 2022-2030

La cellule tueuse naturelle (NK) est un composant du système immunitaire inné qui cible les cellules cancéreuses et peut être utilisée comme agent thérapeutique. Les cellules NK ciblent les cellules qui perdent le CMH-I dans le cancer, un phénotype similaire à certaines cellules des sites immuno-privilégiés dont les milieux sont séparés du sang périphérique.

Le marché mondial des thérapies par cellules tueuses naturelles était évalué à XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de XX % de 2022 à 2030.

La croissance du marché mondial des thérapies par cellules tueuses naturelles est stimulée par l’utilisation croissante des cellules NK pour traiter le cancer, les infections et les maladies du foie. De plus, les cellules NK jouent un rôle vital dans la surveillance immunitaire des tumeurs, ce qui a considérablement stimulé leur adoption à travers le monde. En outre, la sensibilisation accrue de la population aux diverses immunothérapies et l’augmentation de la R&D pour le développement d’anticorps bispécifiques pour engager les cellules NK afin d’éliminer les cellules tumorales propulsent la croissance du marché mondial des thérapies par cellules tueuses naturelles. Cependant, le manque de spécificité et la faible survie in vivo des cellules limitent la croissance du marché.

En outre, les coûts plus élevés associés aux thérapies et les effets secondaires indésirables devraient entraver la croissance du marché dans les années à venir. À l’inverse, une augmentation significative des activités de R&D vers le développement de l’immunothérapie dans les économies en développement devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché.

Le marché mondial de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles est segmenté en fonction de la thérapeutique, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Selon la thérapeutique, le marché de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles est classé en thérapies cellulaires NK et en anticorps dirigés contre les cellules NK. Par application, il est classé en cancer, maladies gastro-intestinales, troubles immunoprolifératifs et autres. Sur la base de l’utilisateur final, il est séparé en hôpitaux, centres et instituts de recherche et autres. Au niveau régional, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et la LAMEA.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Ce rapport comprend une analyse quantitative détaillée ainsi que les tendances actuelles du marché de 2021 à 2030 pour identifier les opportunités existantes ainsi que l’évaluation stratégique.

• La taille et les estimations du marché mondial des thérapies par cellules tueuses naturelles sont basées sur une analyse complète des développements clés.

• Une analyse qualitative basée sur des produits innovants facilite la planification stratégique des affaires.

• Les stratégies de développement adoptées par les principaux acteurs du marché sont sollicitées pour comprendre le scénario concurrentiel du marché

Segments de marché clés

• Par thérapeutique

o Thérapies cellulaires

NK o Anticorps dirigés contre les cellules NK

• Par application

o Cancer

o Maladies gastro-intestinales

o Troubles immunoprolifératifs

o Autres

• Par utilisateur final

o Centres et instituts de recherche

o Hôpitaux

o Autres

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Royaume-Uni

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Japon

§ Chine

§ Inde

§ Australie

§ Reste de l’Asie-Pacifique

o LAMEA

§ Brésil

§ Arabie Saoudite

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA

Les principaux acteurs présentés dans ce rapport sont les suivants :

• Affimed NV

• Celgene Corporation

• Fate Therapeutics

• Fortress Biotech

• Glycostem Therapeutics BV

• Innate Pharma SA

• Nantkwest Inc.

• Nkarta Therapeutics, Inc.

• NKT Therapeutics Inc.

• Ziopharm Oncology Inc.