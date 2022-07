Rapport de recherche sur les prévisions et l’analyse des tendances du marché de la chirurgie mini-invasive 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial de la chirurgie mini-invasive

Les avantages de la chirurgie mini-invasive par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle, car les chirurgies traditionnelles effectuées avec des instruments laparoscopiques conventionnels sont traumatisantes et complexes. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies, couplée à son secteur des technologies médicales, dynamisera le marché dans les années à venir. On estime que les progrès dans les hôpitaux, les cliniques et la technologie médicale et l’augmentation de la préférence pour les procédures chirurgicales sans tracas telles que la chirurgie laparoscopique, la chirurgie robotique et autres alimentent les ventes des fournisseurs. La demande de chirurgie esthétique mini-invasive et de chirurgie mini-invasive bariatrique connaît également une augmentation à travers le monde. Le ralentissement économique dû au COVID 19 peut avoir un impact sur le marché mondial peu invasif en raison de la situation incertaine due au coronavirus.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Comme les opérations électives sont annulées et que les chirurgiens sont appelés à n’effectuer que des chirurgies carcinologiques ou d’urgence, des précautions sont prises lors de l’opération sur des patients potentiellement ou avérés positifs au COVID-19. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial de la chirurgie mini-invasive

Les facteurs contribuant à la croissance du marché mondial de la chirurgie mini-invasive sont l’augmentation de la population gériatrique et, par conséquent, l’augmentation du nombre de chirurgies pratiquées sur cette partie de la population.

Cependant, le cadre réglementaire incertain dans l’industrie médicale et les dispositifs chirurgicaux à coût élevé sont des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial de la chirurgie mini-invasive au cours de la période de prévision.

La demande croissante de cliniques, d’hôpitaux et d’autres industries clés d’utilisation finale dans le secteur manufacturier hautement développé sont les grandes opportunités pour le marché de la chirurgie mini-invasive. De plus, l’adoption de nouvelles technologies dans le secteur médical gagne du terrain ces dernières années.