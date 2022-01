Rapport de Recherche Sur Les Prévisions Du Marché des Sous-Vêtements Pour Hommes avec Des Aspects Majeurs Tels Que – Vi-PVH Corp., HANESBRANDS INC., Jockey, RALPH LAUREN., Levi Strauss & Co., AEO Management Co., Naked Brand Group

Le marché des sous-vêtements pour hommes devrait croître à un taux de croissance de 5,95% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes analyse la croissance, qui sensibilise actuellement les hommes à la santé, à la forme physique et à l’hygiène personnelle.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des sous-vêtements pour hommes au cours de la période de prévision sont l’augmentation des niveaux d’obésité, l’augmentation de la conscience concernant la santé, le meilleur ajustement et l’hygiène personnelle et l’augmentation de la population de la génération Y. En outre, l’augmentation de l’accessibilité d’une large gamme de produits et de designs favorables à plusieurs fins impliquant le sport, l’usure régulière et fonctionnelle, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation des questions concernant le tissu utilisé pour la fabrication des sous-vêtements sont deux facteurs responsables de la croissance du marché des sous-vêtements masculins.

En outre, l’augmentation des magasins de vente au détail modernes tels que les supermarchés, les magasins spécialisés, les pharmacies et les discounters devrait encore entraver la croissance du marché des sous-vêtements pour hommes dans un avenir proche.

Le rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes présente les sociétés suivantes, notamment : – Vi-PVH Corp., HANESBRANDS INC., Jockey, RALPH LAUREN., Levi Strauss & Co., AEO Management Co., Naked Brand Group, PEI OPERATING, LLC. , HUGO BOSS, Berkshire Hathaway Inc., JACK & JONES, Calvin Klein., Xuba, Gen X, Benetton Group, Nike, Inc., Smartwool., Mack Weldon., Allbirds, Inc.

Par catégorie (slip régulier, caleçon, caleçon, caleçon, tongs), canal de distribution (marchand de masse, point de vente monomarque, pharmacie, boutique en ligne, autres), gamme de prix (1-9 $ US, 10-19 $ US, 20-29 $ US, 30 $ US et plus), groupe d’âge (groupe d’âge 15-25, groupe d’âge 26-35, groupe d’âge 36-45, groupe d’âge 46-55, groupe d’âge 56-65, groupe d’âge 65+), Prix ​​(Premium, Mid, Low), Taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)

