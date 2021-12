Rapport de recherche sur les prévisions de marché des pesticides biorationnels avec des aspects majeurs tels que – Bayer AG, Syngenta AG, Monsanto Company, BASF SE, DowDuPont, Valent BioSciences LLC

Le marché des pesticides biorationnels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 4,46% pour la période prévue de 2021 à 2028 et devrait atteindre 555,94 milliards de dollars d’ici 2028. L’augmentation de la demande de fruits et légumes-racines biologiques intensifie la croissance du marché des pesticides biorationnels.

Les pesticides sont différents dans leur toxicité et aussi dans leur impact écologique potentiel. Les pesticides biorationnels se réfèrent aux pesticides qui possèdent des matériaux non toxiques pour les personnes et qui ont de faibles effets secondaires environnementaux. Ce sont des pesticides organiques ou des biopesticides qui sont des produits peu coûteux, sûrs et sains. Ces pesticides sont bénéfiques pour les agriculteurs et les producteurs car ils aident à la détection et au contrôle précoces des ravageurs et sont donc très utilisés dans le secteur forestier, des jardins et de l’agriculture.

Le rapport sur le marché des pesticides biorationnels présente les entreprises suivantes, notamment : – Bayer AG, Syngenta AG, Monsanto Company, BASF SE, DowDuPont, Valent BioSciences LLC, ISAGRO SpA, Koppert BV, Marrone Bio Innovations, Russell IPM Ltd, Gowan Company, Suterra , Agralan Ltd, Rentokil Initial plc, McLaughlin Gormley King Company

Demandez un échantillon de cette recherche premium @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-biorational-pesticides-market&DBMR

La demande croissante de cultures biologiques sans résidus et l’utilisation croissante de technologies conventionnelles écologiquement durables sont les principaux facteurs qui animent le marché des pesticides biorationnels. La croissance du secteur agricole et l’utilisation croissante de la lutte antiparasitaire intégrée accélèrent le marché des pesticides biorationnels. Les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir l’utilisation de pesticides biorationnels en raison de sa propriété non toxique et de son faible impact environnemental, et l’adoption croissante du produit car il aide à la gestion du stress biotique des plantes et au développement des pousses influencent le marché des pesticides biorationnels. Les préoccupations concernant la toxicité des pesticides chimiques causant la lixiviation des sols et la perturbation de la pyramide alimentaire environnementale et la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales propulsent également le marché des pesticides biorationaux. De plus, la préférence des consommateurs pour les aliments biologiques, les innovations dans les pratiques et les technologies agricoles, les pertes de récoltes importantes dues aux attaques de ravageurs et la demande d’aliments de haute qualité affectent positivement le marché des pesticides biorationnels. En outre, l’augmentation des investissements dans les activités agricoles et le fort potentiel de marché dans les pays en développement offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des pesticides biorationnels au cours de la période prévue de 2021 à 2028.

Par type (insecticides, fongicides, nématicides, autres), source (botanique, microbienne, non biologique, autres), application (pulvérisation foliaire, traitement du sol, injection dans le tronc, autres), type de culture (fruits et légumes, céréales et grains, Oléagineux & Légumineuses, Autres), Formulation (Liquide, Sèche),

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché des pesticides biorationnels à l’adresse :

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-biorational-pesticides-market&DBMR

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des pesticides biologiques 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de pesticides biorationnels, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché des pesticides biorationnels par régions

5 pesticides biorationnels en Amérique du Nord par pays

6 Pesticides biorationnels en Europe par pays

7 pesticides biorationnels en Asie-Pacifique par pays

8 pesticides biorationnels en Amérique du Sud par pays

9 Pesticides biorationnels au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des pesticides biorationnels par type

11 Segment de marché mondial des pesticides biorationnels par application

12 Prévisions du marché des pesticides biorationnels

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475