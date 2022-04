Rapport de recherche sur le marché mondial des compresseurs électriques automobiles 2021 par analyse de l’urgence économique de la pandémie COVID-19, analyse de la croissance future d’ici 2028

Le rapport sur l’industrie des compresseurs électriques automobiles se concentre sur les facteurs d’influence du marché, les moteurs de croissance, les contraintes, les tendances et les opportunités afin que les acteurs du marché puissent relever tous les défis et profiter des perspectives lucratives disponibles sur le marché mondial des compresseurs électriques automobiles.

Les e-compresseurs automobiles ou les compresseurs électriques sont largement utilisés dans les véhicules pour soutenir le fonctionnement du système HVAC pour le confort des passagers. L’acceptation croissante des véhicules respectueux de l’environnement est le principal facteur de croissance du marché des compresseurs électriques automobiles. De plus, le compresseur traditionnel entraîné par courroie augmente la charge de travail du moteur, ce qui réduit l’efficacité et les performances du véhicule, entraînant ainsi des émissions plus élevées. Ce facteur est susceptible de propulser la croissance du marché des compresseurs électriques automobiles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La préférence croissante pour les e-compresseurs par les constructeurs automobiles pour atteindre l’efficacité énergétique est un facteur moteur majeur pour la croissance du marché des e-compresseurs automobiles. Cependant, les e-compresseurs automobiles sont moins puissants que les compresseurs conventionnels, ce qui pourrait entraver la croissance du marché des e-compresseurs automobiles. De plus, les développements technologiques dans le véhicule, les politiques gouvernementales favorables à la promotion des véhicules électriques stimulent les ventes et la production de véhicules électriques, ce qui devrait influencer la croissance du marché des compresseurs électriques automobiles au cours de la période de prévision.

Les rapports couvrent les développements clés du marché des compresseurs électriques automobiles en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché du marché des compresseurs électriques automobiles devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante pour le marché des compresseurs électriques automobiles sur le marché mondial.

Principaux acteurs influençant le marché

Société Denso

Systèmes Hanon

MAHLE GmbH

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Robert Bosch GmbH

Société Sanden

SCHOTT SA

Toyota Industries Corporation

Valéo SA

WABCO

Le marché mondial des compresseurs électriques automobiles est segmenté en fonction du déploiement et de l’application. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en cloud, sur site. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en marché des voitures neuves, marché des voitures d’occasion.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché des compresseurs électriques automobiles du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions considérées dans le rapport Global Automotive E-Compressor Market.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des compresseurs électriques automobiles en fonction du type et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2027 pour le marché global des compresseurs électriques automobiles pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Réponses que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

Facteurs clés qui animent le marché des compresseurs électriques automobiles.

Principales tendances du marché freinant la croissance du marché des compresseurs électriques automobiles.

Les défis de la croissance du marché.

Principaux fournisseurs du marché des compresseurs électroniques automobiles.

Analyse SWOT détaillée.

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial des compresseurs électroniques automobiles.

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

Initiatives stratégiques axées sur les principaux fournisseurs.

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

