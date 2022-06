Rapport de recherche sur le marché du système de transport intelligent 2022, taille, valeur du TCAC, taux de croissance, dernières tendances, plans d’investissement des entreprises, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du système de transport intelligent . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les systèmes de transport intelligents présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des systèmes de transport intelligents était de 15,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des transports intelligents devrait atteindre 49,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le marché mondial des systèmes de transport intelligents est principalement tiré par la demande croissante de solutions de contrôle du trafic. En outre, la sensibilisation croissante aux véhicules intelligents dotés d’une technologie de télécommunications avancée profitera également au marché mondial des systèmes de transport intelligents.

La demande croissante de meilleures fonctionnalités de sécurité et de surveillance contribuera à la croissance du marché des systèmes de transport intelligents au cours de la période d’étude. En plus de cela, l’augmentation rapide du nombre de véhicules sur la route augmentera également la demande pour le système de transport intelligent dans les années à venir.

D’autres facteurs tels que le vieillissement des infrastructures et le manque de gestion des données de trafic accéléreront la croissance du marché des systèmes de transport intelligents. En plus de cela, le besoin éminent d’utiliser des technologies d’analyse de données innovantes et avancées visant à résoudre les problèmes liés à la croissance du trafic profitera également au marché des systèmes de transport intelligents au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des systèmes de transport intelligents, car plusieurs grands fabricants de systèmes ont suspendu leurs opérations pendant une période significative. Il est principalement attribué aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la pénurie de composants. Cependant, les solutions STI existantes ont été utilisées tout au long de la pandémie, ce qui a été bénéfique pour le marché mondial. De plus, la demande de systèmes de transport intelligents augmente au même rythme que les gouvernements ont levé les restrictions. En outre, les efforts croissants pour développer une infrastructure supérieure contribueront également à la croissance du marché des systèmes de transport intelligents au cours de la période de prévision.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des systèmes de transport intelligents, car la région se développe progressivement en un pôle technologique. De plus, la mise en œuvre croissante des dernières technologies avancées, y compris le cloud computing, l’apprentissage automatique, l’IoT, le big data, etc., contribuera à la croissance de ce marché.

Ce marché régional des systèmes de transport intelligents est également stimulé par l’accent mis par divers gouvernements sur l’amélioration des infrastructures de transport.

Le marché des systèmes de transport intelligents en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel en raison d’un large éventail d’avantages économiques dans des pays en développement comme l’Inde, la Chine et le Japon, combinés aux efforts croissants des organismes gouvernementaux.

Concurrents sur le marché

• Addco

• Agero, Inc.

• DENSO CORPORATION

• EFKON GmbH

• Hitachi, Ltd.

• Garmin Ltd.

• Thales Group

• Xerox Corporation

• Recardo

• Sensys Networks, Inc.

• Telenav, Inc.

• Iteris, Inc.

• Kapsch TrafficCom

• Lanner

• Nuance Communications, Inc.

• Q-Free ASA

• Siemens AG

• TomTom International BV

• TransCore

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du système de transport intelligent se concentre sur le type, l’application et la région.

Type Outlook

• Système avancé d’information sur les voyageurs (ATIS)

• Système avancé de gestion du trafic (ATMS)

• Système avancé de tarification des transports (ATPS)

• Système avancé de transport public (APTS)

• Système médical d’urgence (EMS)

Application Outlook

• Gestion du trafic

• Sécurité routière et Sécurité

• Gestion du fret

• Transport public

• Protection de l’environnement

• Télématique automobile

• Gestion du stationnement

• Systèmes de péage routier

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

