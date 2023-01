Rapport de recherche sur le marché du séquençage d’ADN 2023 avec COVID-19

Selon le hub Market Report, le marché mondial du séquençage d’ADN était évalué à XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars en 2030, enregistrant un TCAC de XX% de 2022 à 2030. Le rapport analyse le marché mondial du séquençage d’ADN. , la taille et la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs du marché.

L’analyse comprend la taille du marché, la situation en amont, la segmentation du marché, la segmentation du marché, le prix et le coût et l’environnement de l’industrie. En outre, le rapport décrit les facteurs qui stimulent la croissance de l’industrie et la description des canaux de marché. Le rapport commence par un aperçu de la structure de la chaîne industrielle et décrit l’amont. En outre, le rapport analyse la taille du marché et les prévisions dans différentes zones géographiques, types et segments d’utilisation finale. En outre, le rapport présente un aperçu de la concurrence sur le marché parmi les principales entreprises et les profils d’entreprises. En outre, le prix du marché et les caractéristiques des canaux sont couverts dans le rapport.

Segments de marché clés

Par produit

Consommable

Instrument

Un service

Par demande

Diagnostique

Biomarqueurs & Cancer

La santé reproductive

Médecine personnalisée

Médecine légale

Autres

Par technologie

Séquençage par synthèse

Séquençage des semi-conducteurs ioniques

Séquençage par ligature

Pyroséquençage

Séquençage en temps réel d’une seule molécule

Séquençage de terminaison de chaîne

Séquençage des nanopores

Par utilisateur final

Instituts de recherche universitaires et gouvernementaux

Compagnies pharmaceutiques

Entreprises de biotechnologie

Hôpitaux & Cliniques

Par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  ROYAUME-UNI Allemagne France Italie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA l’Amérique latine Moyen-Orient Afrique



Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du séquençage de l’ADN sont Abbott Laboratories, Agilent Technologies, Inc., Danaher Corporation (Beckman Coulter, Inc.), F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc., LI-COR Biosciences, Inc. , Pacific Biosciences of California, Inc., SIEMENS AG, PerkinElmer Inc. et Thermo Fisher Scientific, Inc.

Les autres acteurs importants de la chaîne de valeur (mais non inclus dans le rapport) comprennent Eurofins Scientific, Gatc Biotech AG, Macrogen, Inc., Oxford Nanopore Technologies, Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., DNASTAR, Inc., Biomatters Ltd., New England Biolabs, Inc. et Myriad Genetics, Inc.

Aperçu du marché du séquençage d’ADN, y compris la production, la consommation, l’état et les prévisions et la croissance du marché

Données historiques 2022-2030 et prévisions du marché 2022-2030

Analyse géographique, y compris les principaux pays

Aperçu du marché du type de produit, y compris le développement

Aperçu du marché des utilisateurs finaux, y compris le développement