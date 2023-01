Rapport de recherche sur le marché du remplacement total de la cheville et croissance 2023

La croissance de la population gériatrique, la prédominance croissante de l’arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde et l’incidence croissante des accidents et des traumatismes sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché. Cependant, les risques associés à la chirurgie de remplacement total de la cheville limitent la croissance du marché.

Le remplacement total de la cheville est un processus chirurgical pour remplacer le squelette blessé dans l’articulation de la cheville. Ce processus est effectué en plaçant un plastique ou un métal intégré sur le dessus de l’os de la cheville et à l’extrémité du tibia.

Basé sur la conception, le remplacement total de la cheville scandinave (STAR) a connu une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. Le remplacement total de la cheville scandinave (cheville STAR) est indiqué pour une utilisation en tant qu’ancrage non cimenté pour remplacer une articulation de cheville arthritique douloureuse en raison de l’arthrose, de l’arthrite post-traumatique ou de la polyarthrite rhumatoïde.

Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait croître avec une part de marché importante au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des dépenses de santé et de la sensibilisation croissante aux technologies médicales innovantes.

Parmi les acteurs clés présentés sur le marché du remplacement total de la cheville figurent KYOCERA Medical Corporation, Stryker Corporation, Zimmer Holdings, Inc., MatOrtho, Integra LifeSciences Corporation, Wright Medical Technology, Inc, Corin, Adam D. Perler, Depuy Synthes, Small Bone Innovations, Inc, Exactech, Smith et Nephew, Biomet Inc. et Tornier.

Modèles couverts :

• Remplacement total de la cheville Salto • Remplacement total de la

cheville Zenith • Remplacement total de la cheville

scandinave (STAR)

• Remplacement total de la cheville Box • Remplacement

total de la cheville Mobility • Remplacement total de la cheville

Hintegra • Remplacement total de la cheville

TNK

• Système de cheville allemand • Cheville

Buechel-Pappas Prothèse

• Prothèse de cheville ESKA • Prothèse

totale de cheville Ramses • Prothèse de

cheville Agility • Prothèse

totale de cheville AES • Prothèse totale de cheville

Alphanorm

• Prothèse totale de cheville INBONE • Prothèse totale de cheville

TARIC

• Autres conceptions

Produits couverts :

• Produit en alliage • Produit

en résine

• Produit en métal

Applications couvertes :

• Polyarthrite rhumatoïde

• Arthrose

• Arthrite post-traumatique

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

