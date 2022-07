Rapport de recherche sur le marché du contrôle d’éclairage intelligent comprenant l’analyse SWOT, l’analyse PESTELE, les moteurs, les contraintes, les perspectives mondiales de l’industrie et l’analyse des acteurs clés d’ici 2027

Le marché mondial du contrôle d’éclairage intelligent devrait atteindre 27,29 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research . L’évolution de la technologie intelligente au fil des ans a considérablement modifié l’industrie en termes d’économies d’énergie et d’argent, ainsi que l’amélioration de la protection et de la commodité des utilisateurs. Avec l’arrivée de technologies de pointe au sein de l’industrie, diverses passerelles sont ouvertes pour les entreprises de nombreux secteurs commerciaux, comme les gradateurs, les systèmes de gestion et les solutions basées sur les systèmes logiciels et les capteurs. L’état des affaires de l’industrie a été complètement retravaillé avec l’institution des technologies contemporaines en elle.

En outre, le rapport fournit une analyse complète des facteurs susceptibles de renforcer ou d’entraver la croissance du marché dans les années à venir. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 qui se déroule actuellement comme un influenceur clé du marché. Le rapport fournit une estimation approfondie de l’impact global de la pandémie sur le marché Contrôle Intelligent D’éclairage et ses segments vitaux. Le rapport examine également l’impact de la pandémie dans différentes régions du marché. Il propose également une évaluation actuelle et future de l’impact de la pandémie sur le marché Contrôle d’éclairage intelligent.

Quelques faits saillants du rapport

Un système d’éclairage économique réduira la consommation d’énergie de 22 à 43 % et, dans certains cas, d’un maximum de cinq centièmes, en regardant le type de système mis en place. Le besoin amplifié pour la gestion de la demande énergétique dans les pays développés est également de bon augure pour le marché.

Les maisons intelligentes constituent une mesure de l’expansion rapide du marché des commandes d’éclairage intelligentes dans les applications résidentielles. L’avènement des maisons intelligentes est la réponse ultime pour le client qui apporte des avantages variés en matière d’économies d’énergie et de valeur. De plus, les maisons sont pensées pour être suffisamment intelligentes pour repérer les membres de la famille et les invités qui soutiendront la technologie des biosciences. La majorité des entreprises opérant dans ces maisons dépensent une somme d’argent importante pour s’intégrer de manière transparente au monde physique et numérique.

La technologie filaire est sur la scène depuis un certain temps, mais avec le développement récent des technologies de fréquence (RF), il y a une augmentation de la gamme des installations sans fil dans le monde. Les systèmes d’éclairage intelligents basés principalement sur la technologie filaire offriront une gestion et une adaptabilité supérieures grâce à l’utilisation d’une philosophie naturelle supplémentaire, qui augmenteront successivement la valeur de l’installation.

Le rapport divise en outre le marché du contrôle intelligent de l’éclairage en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région présentant une croissance prometteuse sur le marché du contrôle intelligent de l’éclairage.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du contrôle d’éclairage intelligent sur la base du produit, des applications, de la connectivité et de la région :

perspectives du produit (revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

Capteurs

Ballasts et pilotes LED

Microcontrôleurs

Gradateurs et actionneurs de commutation

Émetteurs et récepteurs

Perspectives des applications (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

Villes intelligentes

automobile

Fabrication

Médias et divertissement

Autres

Perspectives de connectivité (Revenus, Milliards USD ; 2017- 2027)

filaire

sans fil

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie , reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché Intelligent Lighting Control t ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusion et acquisition, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur marge bénéficiaire brute et leurs capacités de production et de fabrication.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Lutron Electronics, General Electric Company, Honeywell International, Leviton Manufacturing, Cree, Acuity Brands, Enlighted, OSRAM Gmbh, LSI Industries et Hubbell Incorporated.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Intelligent Lighting Control?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Intelligent Lighting Control ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Intelligent Lighting Control?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie ?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché Intelligent Lighting Control d’ici 2027?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

