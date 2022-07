Rapport de recherche sur le marché du capteur Spo2 jetable en Europe par perspectives régionales, tendance, part, taille, application, croissance et prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport de marché comprend de vastes données relatives aux découvertes récentes et aux expansions technologiques perçues sur le marché, ainsi qu’un examen de l’impact de ces intrusions sur le développement futur du marché. Cette mesure générale du marché est utilisée dans le cadre de la procédure descendante pour évaluer la taille d’autres marchés individuels par le biais de pourcentages provenant de catalogues de sources supplémentaires, de bases de données et de recherches primaires. Il permet de se concentrer sur les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant des compétences expérimentées et des méthodologies vérifiées. Ce rapport d’analyse d’étude de marché donne des solutions et des résultats innovants exceptionnels.

Si vous êtes impliqué dans l’industrie européenne des capteurs Spo2 jetables ou si vous avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira une perspective complète. Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances du marché segmenté Europe du marché des capteurs Spo2 jetables par type de broche (6 broches, 7 broches, 8 broches, 9 broches), longueur de câble (0,8 M, 1,6 M, 0,45 M, 0,90 M), patient Type (nourrisson, enfant, adulte), application (doigt sauf pouce, tout doigt ou orteil, pied/main), utilisateur final (clinique, hôpital), pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Russie , Belgique, Turquie, Reste de l’Europe) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Rapport d’étude de marché sur les 10 principales entreprises du capteur Spo2 jetable en Europe:

Medtronic, Masimo, GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, TE Connectivity, CareOx LLC, CONMED Corporation, Honeywell International, Inc, NIHON KOHDEN CORPORATION, Nonin, Nuova GmbH, Shenzhen Med-Link Electronics Tech Co., Ltd, Shenzhen Medke Technology Co. , Ltd entre autres.

Définition du produit- : un capteur SpO2 jetable est un petit clip semblable à un dispositif médical qui surveille le niveau de saturation du sang du patient. Ce dispositif médical peut se fixer au doigt, à l’orteil et à la main. Le médecin utilise ces capteurs pour vérifier à quel point le cœur du patient pompe.

Le capteur SpO2 est utilisé dans la surveillance du pouls pour mesurer les niveaux d’oxygène et le niveau de saturation en oxygène dans le sang. Ce capteur peut être utile en cas d’anémie, de crise cardiaque ou d’insuffisance cardiaque, de malformations cardiaques congénitales, de pneumonie, d’asthme, de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et de cancer du poumon. Ce marché a la capacité de répondre à différentes catégories d’âge de patients, du nourrisson à l’adulte. Certains des facteurs qui stimulent le marché sont l’adoption croissante de capteurs SpO2 jetables, le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé grâce aux dispositifs médicaux et la restriction du marché sont le manque de sensibilisation dans les pays en développement.

Analyse au niveau du pays du marché des capteurs Spo2 jetables en Europe

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen du capteur Spo2 jetable sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2018, Philips a acquis Xhale Assurance Inc. Le capteur d’oxymétrie de pouls jetable de Xhale Assurance est monté sur l’aile nasale (ala) et peut calculer et transmettre avec précision la fréquence cardiaque et l’oxygénation sanguine d’un patient dans des conditions de faible perfusion. Cela aidera l’entreprise à se développer dans un segment clinique actuellement mal desservi et à générer des revenus pour l’entreprise.

En décembre 2012, GE Healthcare a intégré l’oxymétrie de pouls Nellcor de Covidien avec la technologie OxiMax dans ses chauffe-bébés Panda et Giraffe. Cette intégration a amélioré les capacités d’assistance respiratoire et de réanimation des réchauffeurs Panda et Giraffe de GE. Cela a aidé l’entreprise à augmenter sa clientèle dans le système de surveillance des patients.

Méthodologie de recherche: marché européen des capteurs Spo2 jetables

Principaux répondants : Key Opinion Leaders (KOL) : fournisseurs de services, fournisseurs de logiciels et professionnels de l’industrie. Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes.

Principales informations stratégiques du rapport européen sur les capteurs Spo2 jetables :



• Analyse de la production – La production de l’équipement de manipulation des patients est analysée en fonction des différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché européen des capteurs Spo2 jetables est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché européen des capteurs Spo2 jetables. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Approvisionnement et consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation pour le marché européen des capteurs Spo2 jetables. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs de l’industrie du capteur Spo2 jetable en Europe sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport Europe Disposable Spo2 Sensor Market consiste en des informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• La vue d’ensemble du capteur Spo2 jetable Europe à 360 degrés basée sur un niveau régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés aux niveaux national, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision en vue d’informations remarquables et de jauge ainsi que les moteurs et les limites disponibles du marché.

Points TOC du rapport sur le marché du capteur Spo2 jetable en Europe:

Taille et parts de marché

Tendances et dynamique du marché

Moteurs de marché et opportunités

Paysage concurrentiel

L’offre et la demande

Inventions technologiques dans l’industrie européenne des capteurs Spo2 jetables

Tendance du développement des canaux marketing

Positionnement du marché du capteur Spo2 jetable en Europe

Stratégie de prix

Stratégie de marque

Client cible

