Rapport de recherche sur le marché des réactifs d’imagerie biologique et médicale 2022, croissance de l’industrie, analyse des concurrents et prévisions 2030

Quadintel a publié un nouveau rapport sur le marché des réactifs d’imagerie biologique et médicale . Le rapport de recherche contient des informations détaillées sur la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. En outre, il fournit une analyse approfondie de la structure et de la possibilité des industries mondiales et régionales.

Les réactifs d’imagerie biologique et médicale sont des composés chimiques qui sont utilisés en association avec la technologie d’imagerie afin d’améliorer la visualisation des structures ou des organes du corps humain et ainsi aider les médecins à détecter toute maladie à un stade précoce ou à mieux diagnostiquer toute maladie. Par conséquent, ces composés devraient connaître un taux d’adoption rapide dans diverses technologies d’imagerie utilisées dans l’industrie médicale, les soins de santé et les industries liées aux sciences de la vie, notamment la recherche pharmaceutique, la biotechnologie et la découverte de médicaments. Cela devrait à son tour stimuler le marché des réactifs d’imagerie biologique et médicale à un rythme exponentiel au cours des huit prochaines années.

Le marché mondial des réactifs d’imagerie biologique et médicale devrait croître à un TCAC de 8,0 % (2017-2022) pour atteindre un chiffre d’affaires mondial de 11,22 milliards USD d’ici 2022.

Dans le but de fournir une analyse exhaustive du marché mondial des réactifs d’imagerie biologique et médicale dans différentes régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, le marché a été classé sur la base de la classe de réactifs d’imagerie, l’application, l’administration et l’utilisation finale.

En fonction des différentes classes de réactifs d’imagerie biologique et médicale disponibles sur le marché, le marché a été classé en réactifs de contraste, radiopharmaceutiques et réactifs optiques. Bien que le segment des réactifs de contraste détienne la plus grande part de marché en 2016, le segment des réactifs optiques devrait connaître la demande la plus prometteuse dans les années à venir. L’utilisation intensive de réactifs d’imagerie optique par divers développeurs de médicaments et chercheurs en sciences de la vie pour détecter et visualiser divers processus biologiques au niveau moléculaire afin d’effectuer des tests de protéomique, de génomique clé et d’analyse cellulaire pour développer des catégories avancées de médicaments ciblés centrés sur le patient est le plus important facteurs à l’origine de ce taux de croissance rapide des segments.

En outre, la demande de réactifs d’imagerie biologique et médicale dans divers segments d’application, notamment les rayons X, l’IRM (imagerie par résonance magnétique), la TEP/CT (tomographie par émission de positons/tomodensitométrie) et l’échographie, est également fournie dans ce rapport. Parmi les différents segments d’application, la demande de réactifs d’imagerie biologique et médicale du segment des rayons X détenait la plus grande part de marché en 2016 en raison de son application croissante dans divers traitements médicaux tels que les dommages orthopédiques, les maladies cardiovasculaires (MCV), la pneumonie, les cancers / tumeurs et dentaires entre autres.

De plus, sur la base de la voie d’administration, les réactifs d’imagerie biologique et médicale globale ont été classés en intravasculaire par injection, oral et lavement par voie rectale. Parmi les différentes voies d’administration, les réactifs d’imagerie administrés par injection détenaient la plus grande part de marché en 2016 et devraient également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance exponentielle de ce segment est principalement attribuée aux progrès rapides des technologies d’imagerie TEP, CT et IRM qui reposent principalement sur l’utilisation de la voie intravasculaire pour injecter des réactifs d’imagerie.

De plus, par utilisation finale, le marché a été divisé en utilisation de réactifs d’imagerie dans les secteurs du diagnostic, de la découverte de médicaments et de la recherche et développement. Faisant partie intégrante de diverses applications de diagnostic, le secteur du diagnostic a généré les revenus les plus élevés en 2016 dans divers secteurs d’utilisation finale et devrait maintenir sa tendance à générer des revenus dans les années à venir.

Géographiquement, l’Amérique du Nord a dominé le marché global des réactifs d’imagerie biologique et médicale en 2016. Cependant, une large base de consommateurs de réactifs d’imagerie en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques associées à l’augmentation du nombre de personnes gériatriques devrait faire de la région Asie-Pacifique la plus prometteuse. marché des réactifs d’imagerie biologique et médicale .

Principaux facteurs de croissance

L’augmentation de la demande de diverses procédures de traitement médical guidées par l’image pour les chirurgies minimales invasives est l’un des facteurs les plus importants prévus pour déclencher la demande de divers réactifs d’imagerie biologique et médicale au cours de la période de prévision de 2017 à 2022. En outre, des activités rapides de recherche et développement en cours dans le domaine de la découverte de médicaments afin de fabriquer des médicaments avancés centrés sur le patient devrait également créer une meilleure opportunité pour divers fabricants de réactifs d’imagerie biologique et médicale dans les années à venir.

Menaces et acteurs clés

Malgré tant de facteurs qui devraient avoir un impact sur une croissance positive du marché mondial des réactifs d’imagerie biologique et médicale, les réformes des soins de santé adoptées par certaines des principales économies qui ont entraîné une baisse du remboursement de divers examens d’imagerie médicale sont l’une des plus importantes. facteur qui devrait limiter la demande de technologies d’imagerie dans les années à venir, ce qui devrait à son tour freiner le taux de croissance des réactifs d’imagerie biologique et médicale au cours de la période de prévision.

En termes de paysage concurrentiel, le marché mondial des réactifs d’imagerie biologique et médicale est consolidé par nature avec l’existence de quelques fournisseurs. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des réactifs d’imagerie biologique et médicale comprennent GE Healthcare (Royaume-Uni), Bayer AG (Allemagne), Guerbet (France) et Bracco SpA (Italie), entre autres.

Qu’est-ce qui est couvert dans le rapport ?

1. Présentation du marché des réactifs d’imagerie biologique et médicale.

2. La demande actuelle du marché ainsi que la tendance future prévue de la demande de réactifs d’imagerie biologique et médicale dans divers secteurs d’utilisation finale, notamment les secteurs du diagnostic, de la découverte de médicaments et de la recherche et développement.

3. Données actuelles et prévues sur la taille du marché régional (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique) pour le marché des réactifs d’imagerie biologique et médicale.

4. Données actuelles et prévues sur la taille du marché pour différentes classes de réactifs d’imagerie biologique et médicale tels que les réactifs de contraste, les radiopharmaceutiques et les réactifs optiques. Les réactifs de contraste comprennent les réactifs IRM, ultrasons et CT/rayons X. Alors que les radiopharmaceutiques incluent les réactifs nucléaires. D’autre part, les colorants et sondes fluorescents, les points quantiques (QD), les nanoparticules d’or et les protéines fluorescentes sont inclus dans le segment des réactifs optiques.

5. En outre, la demande de divers réactifs d’imagerie biologique et médicale en fonction de sa voie d’administration est également incluse dans notre champ de recherche.

5. Le profilage des principaux acteurs opérant dans les réactifs d’imagerie biologique et médicale est également fourni dans ce rapport.

7. Opportunité clé pour le marché mondial et biologique des réactifs d’imagerie.

8. Tendances du marché sur le marché mondial et biologique des réactifs d’imagerie.

9. Analyse de la chaîne de valeur afin de mettre l’accent sur la prévention du gaspillage, l’optimisation des ressources disponibles et la contribution à la durabilité.

10. Analyse de l’attractivité du marché en termes de région afin de fournir l’avantage concurrentiel d’une région sur l’autre.

11. Positionnement sur le marché des principaux acteurs dans différentes régions en 2016.

Le rapport traite en outre des opportunités de marché, du taux de croissance annuel composé (TCAC), de la concurrence, des innovations technologiques, de l’analyse des acteurs du marché, des directives gouvernementales, de l’analyse des exportations et des importations (EXIM), des revenus historiques, des prévisions futures, etc. dans les régions suivantes. et/ou pays :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) Taille du marché, croissance annuelle, analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine) Taille du marché, croissance annuelle et analyse des acteurs du marché et perspectives des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne , France, Italie, Espagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, NORDIQUE (Finlande, Suède, Norvège, Danemark), Irlande, Suisse, Autriche, Pologne, Turquie, Russie, Reste de l’Europe), Pologne, Turquie, Russie, Reste d’Europe) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique) Taille du marché, croissance annuelle et Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Taille du marché, croissance annuelle Analyse des acteurs du marché et perspectives d’opportunités

