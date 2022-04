Rapport de recherche sur le marché des produits de plasma sanguin 2021 avec mise à jour COVID-19 – Analyse des acteurs clés, facteurs de croissance et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Produits de plasma sanguin. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les produits à base de plasma sanguin présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le plasma est un composant majeur du sang qui joue un rôle essentiel dans la régulation des fonctions corporelles. Il constitue environ 55 % du volume total du sang et comprend plus de 700 protéines et autres substances. C’est un composant majeur utilisé dans le traitement de problèmes de santé tels que l’hémophilie et les maladies auto-immunes. L’amélioration des installations de diagnostic et la prévalence des maladies chroniques sont des facteurs majeurs qui ont accru la demande de produits dérivés du plasma. Le marché des produits de plasma sanguin connaît une croissance constante depuis quelques années.

Le marché a augmenté à un TCAC de 11.26 % au cours de la période de l’exercice 2016 et de l’exercice 2020 et devrait atteindre INR ~ 10.43 milliards d’ici l’exercice 2025. Le segment des immunoglobulines représentait la majeure partie du marché en 2020 et devrait maintenir sa position de leader. pendant la période de prévision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Bharat Serums and Vaccines Ltd. (BSV), Intas Pharmaceuticals Ltd., PlasmaGen BioSciences Private Ltd., Serum Institute of India Private Ltd. et Zydus Takeda Healthcare Private Ltd.

Impact de la COVID-19

La pandémie en Inde a accru le besoin de mesures de convalescence, de thérapies et de remèdes pour le public malade. L’épidémie de COVID-19 a poussé les scientifiques à expérimenter la thérapie plasmatique sur les personnes infectées par le virus. Cette crise du COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’un approvisionnement massif en plasma sanguin pour les mesures et traitements de convalescence. En outre, l’Inde dépend fortement des produits plasmatiques importés. Ces produits satisfont 90 % de la demande intérieure, ce qui crée un énorme écart entre la demande et l’offre.

Aperçu des segments de marché

Au cours de l’exercice 2020, le segment des immunoglobulines détenait la part la plus élevée (~ 46,78%) du marché global. L’immunoglobuline est utilisée pour traiter divers troubles sanguins tels que les déficits immunitaires primaires et secondaires et les maladies inflammatoires et auto-immunes. Sur la base des utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux a dominé le marché au cours de l’exercice 2020. Les cliniques et les autres segments d’utilisateurs finaux devraient se développer à un taux de croissance d’environ 17,90 % et d’environ 24,77 %, respectivement, au cours de la période de l’exercice 2021 et de l’exercice 2025.

Principaux moteurs de croissance du marché

La demande de thérapies à base de dérivés plasmatiques a augmenté à la suite de la pandémie, propulsant la croissance du marché. Selon une étude publiée dans le Blood Medicine Journal en 2016, la thérapie de remplacement FIX qui comprend des protéines dérivées du plasma s’est avérée efficace pour réduire les saignements et l’invalidité en cas d’hémophilie B.

Selon l’enquête mondiale annuelle menée par la Fédération mondiale de l’hémophilie, environ 50 % de la population mondiale d’hémophiles vit en Inde. L’hémophilie est traitée au moyen d’une thérapie de remplacement des facteurs, en utilisant le facteur de coagulation VIII pour l’hémophilie A et le facteur de coagulation IX pour l’hémophilie B. L’immunodéficience peut être causée par diverses maladies chroniques. L’immunoglobuline, une partie essentielle des protéines plasmatiques, est utilisée comme traitement de première intention pour traiter diverses affections immunologiques, neurologiques et hématologiques. L’Inde a montré une amélioration remarquable des soins aux patients atteints de déficits immunitaires primaires (DIP), et plusieurs centres d’excellence dans les DIP ont vu le jour. Ainsi, une augmentation de la demande d’immunoglobuline alimente la croissance du marché

Les principaux freins à la croissance du marché

La thérapie à base de dérivés plasmatiques est une solution rentable pour développer à long terme des produits plasmatiques humains tels que des anticorps et des protéines. Il s’agit d’une procédure coûteuse qui implique le processus compliqué de collecte de plasma, qui nécessite une main-d’œuvre importante. Le coût de l’équipement de plasmaphérèse, la complexité de la logistique et l’indemnisation des donneurs sont très élevés. En dehors de cela, la faible disponibilité du plasma récupéré est un autre défi majeur auquel sont confrontés les fabricants de produits plasmatiques.

Entreprises couvertes

Bharat Serums and Vaccines Ltd. (BSV)

Bioviz Technologies Private Ltd.

Intas Pharmaceuticals Ltd.

PlasmaGen BioSciences Private Ltd.

Plasmatech Solutions Private Ltd.

Reliance Life Sciences Private Ltd.

Serum Institute of India Private Ltd.

Taj Pharma India Ltd.

Virchow Biotech Private Ltd.

Zydus Takeda Healthcare Private Ltd.

