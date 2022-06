Rapport de recherche sur le marché des nanotubes de carbone 2022 Taille de l’industrie mondiale, part, aperçus qualitatifs approfondis, prévisions d’analyse régionale jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des nanotubes de carbone . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des nanotubes de carbone .

La taille du marché mondial des nanotubes de carbone était de 17 milliards de dollars américains. Le marché mondial des nanotubes de carbone devrait atteindre 29,1 milliards de dollars d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les nanotubes de carbone sont constitués de feuilles laminées de graphène, également appelées buckytube. Ces molécules de forme cylindrique sont longues et minces, ayant un diamètre de 1 à 3 nanomètres et une longueur de centaines à des milliers de nanomètres. Les nanotubes de carbone sont classés comme monoparoi (SWNT) ou multiparois (MWNT) en fonction du nombre de coques graphiques. Diverses techniques interviennent dans la fabrication de ces tubes, telles que le remplissage, le dopage, la fonctionnalisation et la modification chimique. De plus, ils possèdent une conductivité électrique élevée et sont considérés comme adaptés à une utilisation dans l’optique, la nanotechnologie, l’électronique et les matériaux composites.

Facteurs influençant le marché

En raison de leurs propriétés mécaniques et électriques, les nanotubes de carbone sont de plus en plus populaires dans l’industrie aérospatiale. Ces tubes sont utilisés dans l’industrie aérospatiale pour améliorer les performances fonctionnelles des composites et développer des avions multifonctionnels performants et légers. Ainsi, ces avantages des nanotubes de carbone alimenteront la croissance du marché global.

Dans les années à venir, le marché des nanotubes de carbone devrait bénéficier des progrès de la nanotechnologie liés à sa procédure de fabrication et à son support avec divers matériaux. De plus, les nanotubes apportent une contribution significative aux avancées technologiques dans divers secteurs verticaux, tels que l’électronique, la médecine, l’ingénierie, etc., ce qui fera avancer le marché. Au contraire, les préoccupations environnementales liées à l’utilisation des nanotubes de carbone peuvent limiter la croissance du marché global.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de nanotubes de carbone a considérablement diminué. La pandémie a eu un impact négatif sur l’économie mondiale, entraînant une baisse du PIB et, en fin de compte, des habitudes de consommation.

La chaîne d’approvisionnement automobile mondiale a été perturbée en raison d’une réduction de la main-d’œuvre et de restrictions sur les opérations de fabrication, ce qui a réduit la demande de nanotubes de carbone. De plus, l’incertitude liée aux conditions économiques au cours de la période de prévision a affecté la confiance des consommateurs, ce qui a entravé les activités de voyage. En conséquence, les nanotubes de carbone ont connu une baisse substantielle en termes de revenus.

Analyse régionale

Le marché des nanotubes de carbone en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance substantiel. Cela est dû à la croissance rapide de l’industrie aérospatiale et de la défense. De plus, l’industrie automobile et électronique en forte croissance dans la région contribuera également à la croissance du marché. De plus, les progrès technologiques et l’innovation offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des nanotubes de carbone en Asie-Pacifique au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Arkema SA

• Arry International Group LTD.

• Carbon Solutions Inc.

• Cheap Tubes Inc.

• CNT Co., Ltd.

• Ocsial Llc

• Hanwha Chemical Corp.

• Nano-C Inc.

• Cnano Technology Ltd.

• Toray International Group Limited

• Showa Denko KK

• Continental Carbon Company

• Autre Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des nanotubes de carbone se concentre sur le type, la méthode, l’utilisateur final et la région.

Par type

• Nanotubes de carbone à paroi unique

• Nanotubes de carbone à parois multiples

Par méthode

• Dépôt chimique en phase vapeur,

• Dépôt chimique en phase vapeur catalytique,

• Monoxyde de carbone à haute pression

Par utilisateur final

• Électronique et semi-conducteurs

• Chimique

• Batteries

• Énergie

• Médical

• Aéronautique & Défense

• Autres.

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

