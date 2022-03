Rapport de recherche sur le marché des métaux d’impression 3D comprenant les moteurs, les contraintes, les perspectives de l’industrie mondiale et l’analyse des principaux acteurs d’ici 2027

Le marché mondial des métaux d’impression 3D devrait valoir 5 739,0 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des métaux d’impression 3D observe un taux de croissance accéléré attribué à sa demande croissante de la part de l’industrie aérospatiale et de la défense. L’utilisation de l’impression 3D de pièces métalliques trouve une utilisation dans la production de composants et de structures complexes et légers pour fournir une résistance et une durabilité améliorées à l’avion et une efficacité énergétique accrue. GE Additive, une division de GE, GE a déployé l’impression 3D pour produire des turbopropulseurs avancés pour avions et a réussi à réduire le nombre de pièces de moteur de 855 à seulement 12. L’avion Cessna Denali équipé d’un turbopropulseur avancé fabriqué en 3D devrait faire ses débuts en 2020.

L’impression 3D métal est considérée comme une méthode de production durable principalement en raison de sa capacité à réduire la production de déchets et à être considérablement économe en énergie. L’impression 3D utilise uniquement la quantité de matériau nécessaire pour ajouter couche par couche afin de produire des structures imprimées garantissant un gaspillage de métaux au minimum. Par exemple, les constructeurs d’avions rejettent environ 90,0 % du matériau, qui ne sera pas nécessaire à des fins futures. Ainsi, l’impression 3D métal joue un rôle essentiel dans la réduction substantielle des coûts par les fabricants.

Le rapport Global 3D Printing Metal Market fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, leur réseau de vente et leur canal de distribution, leur situation financière et leur position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché Impression 3D Métal à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché du métal d’impression 3D. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché Impression 3D Métal et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Impression 3D métal. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de l’impression 3D métal, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il présente également l’impact de divers facteurs du marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché Impression 3D métal.

Principaux faits saillants du rapport

En septembre 2020, ExOne a annoncé le lancement de l’imprimante 3D InnoventPro, qui propose deux nouvelles tailles de construction pour 3/5 litre et un taux d’impression, atteignant 700 cc /heure pour le fabricant de pièces métalliques, composites et céramiques.

Les filaments métalliques d’impression 3D offrent les avantages de la fabrication de formes et de l’impression 3D simultanément avec deux métaux ou plus.

Le nickel et les alliages à base de nickel améliorent considérablement la résistance et la résistance à la corrosion des pièces produites et offrent un attrait esthétique accru. Fabricants de pièces automobiles alliages de nickel pour l’impression de composants de moteur.

Les principaux participants incluent 3D Systems Corporation, ExOne GmbH, Hoganas AB, Arcam AB, Materialise NV, Voxel Jet AG, GKN PLC, Equispheres, Renishaw PLC et Carpenter Technology Corporation, entre autres.

Questions abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé du marché tout au long de la période de prévision ?

Quelle industrie d’utilisation finale devrait connaître la plus forte demande de métal d’impression 3D dans un proche avenir ?

Quel est le cadre réglementaire régissant l’application de l’impression 3D Métal dans l’industrie alimentaire ?

Quels processus de fabrication sont utilisés pour la production de métal d’impression 3D ?

Emergen Research a segmenté le marché mondial des métaux d’impression 3D sur la base de la forme, du type de métal, de la technologie, de la verticale de l’industrie et de la région :

Perspectives du formulaire (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) filament poudre

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Titane Nickel Aluminium Acier inoxydable Autres

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Fusion sur lit de poudre Déposition d’énergie dirigée liant Extrusion de métaux Autres

Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Aéronautique et défense Automobile Medical & Dental Marine Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite EAU Reste de la MEA



