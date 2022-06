Rapport de recherche sur le marché des flux de trésorerie 2022, taille, valeur CAGR, dernières tendances, demande future, analyse SWOT, prévisions jusqu’en 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des flux de trésorerie . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des flux de trésorerie .

La taille du marché mondial des flux de trésorerie était de 10,3 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des flux de trésorerie devrait atteindre 24,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La liquidité, les paiements, les soldes des comptes et les flux de trésorerie sont tous gérés par un système de gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie est un vaste sujet de la finance qui traite de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de l’argent. Il s’agit d’une idée de marketing pour divers services liés aux flux de trésorerie qui sont offerts principalement aux grandes entreprises clientes. Un système de gestion de trésorerie avec une étape centrale offre des avantages tels que la comptabilité à solde nul, la concentration de trésorerie et la gestion de nombreuses relations bancaires.

Facteurs influençant le marché

Le fait que les systèmes de gestion des flux de trésorerie aient des capacités de positionnement et de prévision des liquidités, et aident les institutions financières comme les banques à augmenter les rendements du capital en espèces tout en réduisant les dépenses opérationnelles, alimentera la croissance du marché global des flux de trésorerie au cours de la période de prévision.

De plus, les systèmes de gestion de trésorerie rendent le processus plus agile et efficace. Ses applications réseau et bancaires efficaces au niveau de l’entreprise bénéficieront au marché des flux de trésorerie au cours de la période d’analyse.

La tendance croissante des solutions de gestion de trésorerie centralisée apportera également des opportunités inexploitées pour le marché des flux de trésorerie au cours de la période d’analyse. De plus, les avantages de ces solutions, tels que l’analyse des informations sur les transactions en espèces et financières, accéléreront la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Des technologies intelligentes et sûres devraient aider les organisations à lutter contre les problèmes de manipulation et de stockage des espèces. En conséquence, le marché des flux de trésorerie gagnera en traction au cours de la période de prévision. D’un autre côté, la gamme croissante de nouvelles réglementations et normes financières peut limiter la demande de systèmes de gestion des flux de trésorerie pendant la période d’étude.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, les institutions bancaires ont connu une augmentation soudaine de leurs revenus. La demande de transactions en ligne et de paiements sans espèces a augmenté. Divers sites Web de commerce électronique ont rendu obligatoire le paiement en ligne pour les utilisateurs, ce qui a considérablement stimulé la demande sur le marché des flux de trésorerie.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché des flux de trésorerie. La croissance du marché est attribuée à la tendance croissante des technologies telles que l’IA, le ML, la BI et l’analyse de données. De plus, des acteurs majeurs dans ce domaine lancent des outils et des services de trésorerie efficaces, qui aideront le marché à atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir.

Le marché des flux de trésorerie de l’Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional à la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de systèmes de gestion de fonds. En outre, le besoin croissant de connectivité au niveau de l’entreprise et la demande croissante de gestion des liquidités feront avancer ce marché régional au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Infosys Limited

• Oracle Corporation

• Giesecke & Devrient GmbH

• The Sage Group PLC (Intacct Corporation)

• Glory Ltd. (Glory Global Solutions, Inc.)

• NTT Data Corporation

• HCL Technologies Ltd. (HCL Enterprises)

• Aurionpro Solutions Limited

• Intimus International Group

• Finastra Group Holdings Limited (Vista Equity Partners)

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des flux de trésorerie se concentre sur le composant, le type de déploiement, l’organisation, la verticale et la région.

Par composant :

• Solutions

• Services

• Services de conseil

• Services de mise en œuvre

• Services de support

Par type de déploiement :

• Sur site

• Cloud

Par taille d’organisation :

• Grandes entreprises

• Petites et moyennes entreprises (PME)

Par secteur :

• Banque, finance Services et assurances (BFSI)

• Technologies de l’information (IT) et services activés par les technologies de l’information (ITes)

• Construction et immobilier

• Commerce de détail et commerce électronique

• Fabrication

• Organisations gouvernementales et à but non lucratif

• Santé

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

