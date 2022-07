Rapport de recherche sur le marché des diagnostics virtuels comprenant l’analyse SWOT, l’analyse PESTELE, les moteurs, les contraintes, les perspectives mondiales de l’industrie et l’analyse des acteurs clés d’ici 2027

Le marché mondial des diagnostics virtuels devrait valoir 1 512,2 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des diagnostics virtuels est en croissance en raison d’une augmentation du niveau de sensibilisation au diagnostic précoce et d’une augmentation de la demande de diagnostics abordables et accessibles. La croissance rapide due à une augmentation de l’adoption de l’IoT dans le secteur de la santé est également un facteur contributif.

La pandémie de COVID-19 a stimulé la croissance de l’industrie. L’imposition de la distanciation sociale et physique a entraîné la demande d’un diagnostic virtuel pour limiter la croissance du coronavirus. Les soins de santé numériques sont devenus une technologie cruciale au sein des régions éloignées et des populations rurales.

Analyse d’impact COVID-19 :

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché du diagnostic virtuel suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Diagnostic virtuel. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Diagnostics virtuels. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Quelques faits saillants du rapport

En novembre 2020, Vera Smart Healthcare a annoncé son expansion en investissant 20 millions USD supplémentaires pour ajouter plus de vingt nouveaux services de santé. Pour le financement, la société a obtenu le soutien d’investisseurs américains. La société prévoyait de déployer des services de santé à distance pour les diagnostics et tests à domicile, la livraison de médicaments, les soins médicaux virtuels et la consultation nutritionnelle.

Le diagnostic virtuel gastro-intestinal se développe à un rythme substantiel alors que le nombre de patients gastro-intestinaux est extrêmement propulsé. L’incidence croissante des troubles gastro-entérologiques pédiatriques est également l’une des principales raisons de la demande de diagnostics virtuels.

Le segment hospitalier adopte de plus en plus la technologie pour traiter et consulter les patients situés dans des régions éloignées. Avec un personnel débordé, plusieurs hôpitaux sont en retard dans l’incorporation de l’IdO avec leur équipement, mais les développements récents devraient augmenter le financement du secteur de la santé, ce qui, à son tour, stimulera la demande du marché du diagnostic virtuel.

Rapport sur le marché mondial des diagnostics virtuels – Table des matières:

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial des diagnostics virtuels, suivi de la portée du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, forces motrices et autres.

Le chapitre 2 classe globalement le marché du diagnostic virtuel en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché du diagnostic virtuel, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Diagnostic virtuel, ainsi que leurs parts de ventes et de revenus prévues.

Le chapitre 5 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

AliveCor Inc., Eyenuk Inc., IDx Technologies Inc., Cardiologs Technologies, CapsoVision Inc., Olympus Corporation, Sight Diagnostics, ResApp Health Limited, Phelcom Technologies et Medtronic Plc., entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des diagnostics virtuels sur le type , utilisateurs finaux et région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Diagnostics virtuels gastro

Ophtalmologie Diagnostics virtuels

Cardiologie Diagnostics virtuels

Pathologie Diagnostics virtuels

Autres

Perspectives pour les utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées et centres de chirurgie ambulatoire

Autres (soins à domicile et instituts de recherche)

Aperçu régional :

Le marché mondial des diagnostics virtuels a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Diagnostics virtuels dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

