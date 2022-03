Rapport de recherche sur le marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques, croissance des activités, segments, tendances futures et prévisions 2028

« L’analyse du marché mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la fabrication et de la construction, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la recharge sans fil des véhicules électriques avec une segmentation détaillée du marché par type de propulsion, type de borne de recharge, composant, plage d’alimentation, type de véhicule et géographie. Le marché mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

Continental SA

Élix sans fil

Groupe Evatran inc.

Hella KGaA Hueck & Co.

Qualcomm, Inc.

Robert Bosch GmbH

Société Toshiba

Toyota Motor Corporation

Witricité Corporation

Société ZTE

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La demande croissante d’infrastructures de recharge rapide pour les véhicules électriques et la demande croissante de sécurité et de commodité sont le principal moteur de la croissance du marché de la recharge sans fil des véhicules électriques. Le développement croissant des systèmes de recharge sans fil pour les véhicules électriques commerciaux et la demande croissante de véhicules semi-autonomes et autonomes créent des opportunités pour le marché de la recharge sans fil des véhicules électriques dans les années à venir.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle le mot-clé et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

Marché de la recharge sans fil pour véhicules électriques : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la recharge sans fil pour véhicules électriques est segmenté en fonction du type de propulsion, du type de station de charge, du composant, de la plage d’alimentation et du type de véhicule. Sur la base du type de propulsion, le marché est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV). Sur la base du type de borne de recharge, le marché est divisé en bornes de recharge commerciales et bornes de recharge à domicile. Sur la base du composant, le marché est segmenté en chargeur de véhicule, chargeur de base et unité de contrôle de puissance. Sur la base de la plage d’alimentation, le marché est divisé en 3-11 kW, 11-50 kW et plus de 50 kW. De même, en fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières (PC), véhicules utilitaires électriques (ECV) et deux-roues électriques.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la recharge de véhicules électriques sans fil du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive dans diverses régions, à savoir : l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluer les partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

