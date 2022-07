Rapport de recherche sur le marché de la publicité numérique 2022 avec COVID

Les dépenses médiatiques mondiales augmentent progressivement de plus de 5 % par an. Indépendamment des préoccupations politiques et économiques sur divers marchés, l’augmentation des activités de publicité numérique maintiendra les avantages publicitaires globaux.

Deux principaux facteurs de croissance du marché sont les plates-formes libre-service qui permettent aux petites entreprises de faire de la publicité avec efficacité sur Internet, et l’augmentation du nombre de startups en ligne qui utilisent ces plates-formes libre-service pour vendre des produits directement aux clients. Google et Facebook captent la majorité de cette croissance parce qu’ils surpassent au service de ces deux groupes de consommateurs.

Le mobile représentait près d’environ 50 % de toute la publicité numérique, mais les taux de croissance du mobile commencent à décliner après une hausse impressionnante. Par exemple, le mobile a augmenté de 70 %, et le mobile a doublé chaque année pendant les premières années.

La monétisation mobile gagne du terrain, en particulier dans les applications et la vidéo, et devrait maintenir ce dynamisme pendant la période de prévision à mesure que le comportement des consommateurs change et que la technologie d’enchères d’en-tête s’étend au-delà de l’affichage sur le Web. Par ailleurs, la demande des annonceurs de marque pour une meilleure transparence et protection contre la fraude devrait rester forte. La confirmation des inventaires et de la qualité des publicités sera essentielle pour maintenir le flux de fonds publicitaires vers les médias numériques.

L’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord représentent 70 % des 628 milliards de dollars américains de dépenses publicitaires mondiales en 2017. Les fortes dépenses de consommation dans ces régions, ainsi que la Coupe du Monde de la FIFA, diviseront la croissance mondiale de la publicité de 7 % en 2018. Dépenses médiatiques mondiales augmentera progressivement de plus de 5 % par an d’ici 2022. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché publicitaire avec 232 milliards de dollars américains et une part de 35 % du total mondial des médias. L’Asie-Pacifique occupe la deuxième place des dépenses médiatiques régionales avec 210 milliards de dollars américains et un tiers des activités publicitaires mondiales.

Portée du rapport pour le marché

mondial de la publicité numérique Marché mondial de la publicité numérique par appareil: Panneau d’affichage numérique mobile de

bureau Marché mondial de la publicité numérique par marque Catégorie Animaux de compagnie

Alimentation et boissons

Famille et parentalité

Voyage

Technologie B2C B2C

Style et mode

Maison et jardin

Finance et assurance

CPG

Entreprise

Éducation

Automobile

Sports

Santé et forme physique

Technologie B2B

Marché mondial de la publicité numérique par format

Affichage Bannière de

recherche , Rich Media, Vidéo de parrainage Autre Marché mondial de la publicité numérique par Type de transaction Programmatique Direct Marché mondial de la publicité numérique par région Amérique du Nord Asie-Pacifique Europe Amérique latine Moyen-Orient et Afrique

Acteurs clés opérant sur le marché mondial de la publicité numérique :

Acxiom Corporation

Alibaba Group Holding Limited

Amazon.com, Inc.

Baidu, Inc.

Conversant, Inc.

Dentsu Aegis Network

Accenture Interactive

PwC Digital Service

IBM iX

Web Net Creatives

iProspect

WebFX

Publicité perturbatrice

Thrive Internet Marketing Agency

Topspot Marketing Internet

PBJ Marketing

Adster Creative

Boostability