Rapport de recherche sur le marché de la gestion intelligente de l’eau, taille, part, tendances, croissance, principaux acteurs clés, applications, types, analyse des produits et de l’industrie 2028

La du marché mondial de la gestion intelligente de l’eau devrait atteindre 18,90 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation des initiatives visant à déployer des solutions durables de gestion de l’eau en raison de la demande croissante d’eau douce et salubre pour la consommation et à d’autres fins domestiques et commerciales.

La diminution de la disponibilité d’une eau abordable, sûre et propre et de services de traitement et de traitement des eaux usées plus efficaces entraîne une utilisation croissante des solutions intelligentes de gestion de l’eau dans divers pays en développement. Le déploiement croissant des technologies de l’Internet des objets (IoT) pour surveiller l’environnement, les ressources en eau et les infrastructures stimule la croissance du marché de la gestion intelligente de l’eau et la demande de solutions associées.

La disponibilité croissante de capteurs IoT hautes performances et à faible coût contribue à la demande croissante de solutions intelligentes de gestion de l’eau. Les solutions de gestion intelligente de l’eau offrent divers avantages tels que l’amélioration de la conservation de l’eau, l’optimisation de la réparation et du remplacement des infrastructures vieillissantes, l’amélioration de la réponse au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, et l’amélioration de la santé publique, de la qualité de l’eau et de la protection de l’environnement.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la gestion intelligente de l’eau est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent ABB, IBM, Honeywell Elster, Siemens, Itron, Schneider Electric, SUEZ, Oracle, Landis + Gyr et SENSUS.

Points saillants du rapport

En janvier 2021, Willingboro Municipal Utilities Authority a conclu un partenariat avec Schneider Electric et a signé un programme d’amélioration des économies d’énergie. Le nouveau projet devrait établir 13 000 compteurs d’eau AMI pour remplacer un ancien système de relevé manuel inefficace des compteurs.

Le segment des solutions représentait la plus grande part des revenus en 2020. L’adoption croissante de la maintenance prédictive en temps réel et de la surveillance du conditionnement des actifs devrait stimuler la croissance du segment des solutions.

Les revenus du segment résidentiel devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Le lancement d’appareils IoT avancés basés sur des capteurs et de plates-formes logicielles, qui aident à réduire la consommation d’eau et à gérer les fuites d’eau dans les bâtiments résidentiels en suivant le débit en temps réel, devrait stimuler l’utilisation des solutions intelligentes de gestion de l’eau.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion intelligente de l’eau en fonction de l’offre, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Service

Services professionnels Services

gérés

solutions

Distribution

Gestion des données des compteurs Gestion des

actifs

Supervision Contrôle et acquisition de données (SCADA)

Analytics

Gestion intelligente de l’irrigation

Autres

Compteurs d’eau Compteurs

AMI Compteurs

AMR

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Résidentiel

Commercial et industriel

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché Gestion intelligente de l’eau, ainsi que l’estimation du marché actuel et futur valorisations basées sur la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial de la gestion intelligente de l’eau dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres prévisionnels

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé analytique

Tendances commerciales Tendances

régionales Tendances des

produits Tendances

d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Aperçu

de l’industrie Segmentation

de l’industrie Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

technologique et d’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de

l’entreprise Aperçu

de données financières

ProduitLandscape

Strategic Outlook

