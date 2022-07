Rapport de recherche sur le marché de la dermocosmétique 2020 par perspectives, tendances et prévisions 2030 | Recherche émergente  

La taille du marché mondial dermocosmétique était de 53,69 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,07 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de produits de soins personnalisés pour la peau, le cuir chevelu et les cheveux et les investissements importants de diverses grandes sociétés cosmétologiques et pharmaceutiques pour le développement de solutions innovantes et l’amélioration des solutions de soins de la peau existantes sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Le soleil, la pollution, le stress, les troubles alimentaires et les radicaux libres augmentent la dégradation du collagène et de l’élastine de la peau, ce qui stimule la demande de produits dermocosmétiques, en particulier parmi les populations actives menant une vie trépidante. De plus, les préoccupations croissantes concernant la santé de la peau et des cheveux ont entraîné une demande importante de produits bien tolérés, plus sûrs et à l’efficacité prouvée. Selon l’American Academy of Dermatology Association, l’acné est le problème de peau le plus répandu aux États-Unis, touchant environ 50 millions de personnes chaque année.

Certains des acteurs clés de cette industrie de la toxine botulique comprennent :

Procter & Gamble, Johnson & Johnson Services, Inc., Unilever, Galderma, L\’Oréal, Glo Skin Beauty, Jan Marini Skin Research, Shiseido Company, The Estée Lauder Companies Inc. ., et le groupe Pierre Fabre.

Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ : https://www.emergenresearch.com/request-sample/1082

Le rapport sur le marché mondial de la dermocosmétique fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment des soins de la peau représentait une part de revenus modérée en 2021. La consommation de tabac, le stress et la consommation excessive d’alcool contribuent tous à un mode de vie malsain, qui est la principale cause de diverses maladies de la peau telles que les rides profondes, le psoriasis, la dyspigmentation, l’eczéma, la dermatite séborrhéique. , et l’acné. La prise de conscience croissante des dommages à long terme causés par des agents externes, tels que la pollution et le soleil, augmente la demande de dermocosmétique. De grandes entreprises collaborent à de nombreuses activités de R&D pour améliorer les produits dermocosmétiques existants.

Le segment de la peau a représenté une part importante des revenus en 2021. L’augmentation de la demande de dermocosmétique en raison de la capacité à traiter les problèmes de peau, tels que la peau sensible, l’acné et l’eczéma, entre autres de manière ciblée, est l’un des principaux facteurs de croissance des revenus de ce segment. La mise en œuvre croissante de molécules bien connues, telles que le rétinoïde, l’acide hyaluronique ou la niacinamide pour le développement de formulations existantes, stimule la demande en dermocosmétique.

Le segment des cliniques a représenté une part importante des revenus en 2021. La fourniture d’une large gamme de traitements de la peau et du cuir chevelu ainsi que la croissance de la chirurgie esthétique, qui entraîne une augmentation des traitements et des produits de suivi, sont quelques facteurs qui stimulent la croissance des revenus de ce segment.

Explorez des informations détaillées sur le marché de la dermocosmétique @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/dermocosmetics-market

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Dermocosmétique. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, le canal de vente et le réseau de distribution, la segmentation du marché, les demandes, les tendances et les perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Mondial Objectifs de l’étude de marché Dermo-Cosmétique :

Fournir une compréhension approfondie de l’industrie dermo-cosmétique.

Mettre en évidence les données critiques de chaque segment à un niveau extensif.

Déterminer les facteurs clés de succès dans différents segments de l’industrie dermo-cosmétique.

Pour mettre en évidence les tendances dans des secteurs spécifiques.

Donner un aperçu des segments clés.

Pour effectuer une analyse économique, construire des modèles quantitatifs et financiers de l’industrie mondiale de la dermo-cosmétique et des segments individuels.

Projeter les performances futures de l’industrie mondiale de la Dermo-Cosmétique et identifier les impératifs.

Identifier les risques d’investir dans des segments particuliers et suggérer des stratégies appropriées pour atténuer les risques.

Étudier ce qui a freiné l’industrie de la dermo-cosmétique pendant la pandémie et les forces qui font grimper le marché mondial de la dermo-cosmétique après la pandémie.

Pour comprendre comment notre marché de la dermocosmétique peut faire la différence dans votre stratégie commerciale : Obtenez un exemple de PDF

Segmentation :

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la dermocosmétique en fonction du type de produit, du traitement, des utilisateurs finaux et de la région :

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Soins

Sérum

Nettoyant

Crème

Lotion

Toner

Gel

Autres

capillaires

Colorants

shampooing

Soins

Autres

Traitement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Peau

Anti-âge

Pigmentation

Blanchiment

acné

Autres

Cheveux

Anti -chute

Anti-pelliculaire

Réparation des cheveux

Autres

Perspectives des utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

à domicile

Cliniques

Spas et salons médicaux

Autres

Couvertures d’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud , reste de MEA)

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée avec l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

Demandez une remise instantanée sur le marché complet de la dermocosmétique @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1082

Le rapport fournit une analyse complète de manière organisée sous forme de tableaux, graphiques, graphiques, figures et diagrammes. Les données organisées ouvrent la voie à un examen et à une recherche approfondis des perspectives actuelles et futures du marché. Le rapport propose en outre une analyse SWOT approfondie et les cinq forces de Porter pour mieux comprendre le paysage concurrentiel du marché de la dermocosmétique

. Pour en savoir plus Rapports connexes @

marché des équipements antidéflagrants

traitement de la paralysie cérébrale marché

de l’infodivertissement

échantillons ngs marché

de l’analyse d’images médicales marché

implantation de la valve mitrale transcathéter

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie.