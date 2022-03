Rapport de recherche sur l’analyse de la taille, de la part, de la croissance, du chiffre d’affaires et des principaux moteurs du marché des surfactants agricoles d’ici 2027

Le marché mondial des surfactants agricoles devrait atteindre 2,48 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La taille du marché des tensioactifs agricoles devrait connaître une forte augmentation en raison de la demande croissante de produits agrochimiques entraînée par l’introduction de l’agriculture de précision et de l’agriculture contrôlée.

Ceci est principalement utilisé avec des compositions de pesticides, y compris des fongicides, des herbicides, des insecticides, des régulateurs de croissance des plantes et des nutriments foliaires pour obtenir une meilleure nutrition des plantes, ce qui stimulera la croissance de la demande du marché. De tels additifs réduisent la tension superficielle de l’eau présente dans un milieu de dissolution de pesticide, ce qui augmente la mouillabilité, la durabilité et la pénétration de la surface de l’herbe, stimulant ainsi le marché du produit.

Le rapport contient une analyse approfondie du marché à la lumière de l’impact actuel du COVID-19. La pandémie a affecté de manière dynamique le paysage économique mondial. Le rapport se concentre sur les tendances récentes, les principaux défis et opportunités, et les limites relatives à la pandémie en cours. Le rapport traite également de l’impact actuel et futur de l’épidémie de COVID-19.

Le rapport de recherche sur les tensioactifs agricoles comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et les plans d’expansion commerciale qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des tensioactifs agricoles est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Tensioactifs agricoles. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des tensioactifs agricoles, ainsi que l’estimation des évaluations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Principaux faits saillants du rapport

Les tensioactifs synthétiques sont principalement obtenus à partir du pétrole ou de la synthèse chimique de matériaux à base de pétrole. Cette catégorie a connu une croissance importante en 2019, en raison de l’utilisation croissante de tensioactifs dans les herbicides et les fongicides.

Les tensioactifs non ioniques sont les tensioactifs les plus couramment utilisés dans l’industrie horticole. Ils sont utilisés car ils ne nuisent pas aux plantes et cassent facilement la tension de surface de l’eau. Même si leur application est rare dans l’industrie, le segment détenait la plus grande part de 33,6% en 2019.

Le spray herbicide à base d’eau contient des tensioactifs pour disperser, émulsifier, mouiller et répandre le liquide dans les plantes. Ils sont utilisés pour améliorer la rétention des gouttelettes de pulvérisation et la pénétration des ingrédients dans les plantes.

Les principaux participants sont AnQore, Avantor Performance Materials, Honeywell International Inc., Imperial Chemical Corporation, INEOS, Nova Molecular Technologies, Asahi Kasei Medical Company Limited, CNPC Jilin Chemical Corporation Limited, AlzChem AG et Dupont, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des tensioactifs agricoles en fonction du type, du substrat, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017 -2027) non ioniques anioniques cationiques amphotères

Perspectives des substrats synthétiques biosourcées

Perspectives des applications insecticides herbicides fongicides

(revenus, milliards USD ; 2017- 2027) Amérique du Nord États-Unis. Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



