Rapport de recherche sur l’analyse de la taille, de la part, de la croissance, du chiffre d’affaires et des principaux moteurs du marché des lubrifiants industriels d’ici 2027

Le marché mondial des lubrifiants industriels devrait atteindre une valeur de 75,23 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. On estime que l’augmentation du nombre d’activités commerciales et la poussée de l’industrialisation dans les pays en développement propulseront le marché des lubrifiants industriels dans un proche avenir.

Les lubrifiants industriels sont utilisés pour réduire la friction entre deux surfaces. Ils aident les machines à fonctionner sans aucun problème et prolongent la durée de vie des pièces affectées en réduisant l’usure. La plupart des lubrifiants industriels utilisés ont une base organique, telle que l’huile minérale ou la fraction pétrolière. De plus, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement devrait également stimuler le marché des lubrifiants industriels au cours de la période de prévision.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Lubrifiants industriels et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le rapport met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des lubrifiants industriels. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des lubrifiants industriels.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des lubrifiants industriels est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Aperçu régional :

Le marché mondial des lubrifiants industriels a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Lubrifiants industriels dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2020, Nyara Energy, anciennement connue sous le nom d’Essar Oil, s’est associée à Shell, une importante société énergétique, pour vendre les lubrifiants industriels de cette dernière via son réseau de stations-service en Inde. Nyara Energy compte plus de 5 900 stations-service en Inde et prévoit de construire de nouvelles stations pour atteindre 7 300 stations d’ici 2022.

Les fluides hydrauliques offrent un film lubrifiant, qui réduit l’usure des pièces mobiles d’un équipement. L’efficacité du film dépend de l’équilibre entre la viscosité des lubrifiants, les vitesses et charges de glissement et la stabilité du fluide.

L’huile synthétique a d’excellentes performances d’écoulement à basse température, elle offre une oxydation et une stabilité thermique améliorées, et elle offre une excellente protection contre l’usure. Ce type d’huile est de meilleure qualité et pureté que les huiles minérales.

Les principaux acteurs du marché sont The Lubrizol Corporation, ExxonMobil Corp, Royal Dutch Shell, Amsoil, Inc., Valvoline International, Inc., Kluber Lubrication, Clariant, Chevron Corp., Petronas Lubricant International et Quaker Chemical Corp.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des lubrifiants industriels en fonction du type de produit, de l’huile de base, de l’industrie d’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Fluide hydraulique Fluide travail des métaux engrenages Huile compresseur Graisse turbine Autres Huile de transformateur Huile de réfrigération Lubrifiants pour machines textiles Perspectives de l’huile de base (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Huile minérale Huile synthétique Polyalphaoléfines (PAO) de polyalkylène glycol (PAG) Esters Groupe iii (hydrocraquage) Pétrole finale Perspectives de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Construction Métallurgie et exploitation minière ciment Production d’énergie Automobile (fabrication de véhicules) Chimie Pétrole et Gaz Textile Agro-alimentaire Autres Agriculture Pâtes et papiers Marine (fabrication de ponts) Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne K. France BENELUX Reste f Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



