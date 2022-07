Rapport de recherche sur l’analyse de la taille, de la part, de la croissance, du chiffre d’affaires et des principaux moteurs du marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture d’ici 2030

l’ intelligence artificielle dans le marché de l’agriculture 2030 période de prévision à une dernière analyse par Emergen Research. La mise en œuvre croissante de la génération de données via des capteurs est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. L’agriculture de précision est un type de stratégie de gestion agricole qui peut aider les agriculteurs à produire plus de cultures avec moins de ressources. La prochaine grande chose dans l’agriculture pourrait être l’agriculture de précision alimentée par l’IA. Pour aider les agriculteurs à maximiser les rendements et à réduire les coûts, l’agriculture de précision combine les meilleures techniques de gestion des sols, des technologies à taux variable et les processus de gestion des données les plus efficaces. Les agriculteurs peuvent identifier les champs qui nécessitent une irrigation, des engrais ou une application de pesticides en utilisant les informations en temps réel de l’IA. De plus, des techniques agricoles innovantes telles que l’agriculture verticale peuvent aider à stimuler la production alimentaire tout en utilisant moins de ressources. L’utilisation d’herbicides est réduite, la qualité de la récolte est améliorée, les revenus sont augmentés et il en résulte des économies importantes.

Le rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Intelligence artificielle dans l’agriculture. Chaque secteur vertical à travers le monde a été affecté par la pandémie, et le rapport évalue si l’impact de la pandémie sur le marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture a été positif ou négatif. Il met également en lumière l’effet des difficultés financières et des ruptures d’approvisionnement causées par la pandémie sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre une évaluation de l’impact actuel et futur de la pandémie sur la croissance globale du marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des logiciels devrait enregistrer une croissance significative des revenus du marché. Les logiciels basés sur l’IA augmentent la productivité et le rendement des cultures en utilisant des analyses basées sur la prédiction et la vision par ordinateur. Les avantages des logiciels basés sur l’IA pour les applications à venir dans l’agriculture, telles que l’analyse des drones et l’agriculture de précision, sont ce qui stimule vraiment la croissance du marché.

Le segment de l’analyse prédictive devrait croître considérablement. L’analyse prédictive est l’une des technologies les plus intrigantes actuellement utilisées, considérablement modifiées et créées. Seule une poignée des nombreuses méthodes statistiques qui composent l’analyse prédictive dans son ensemble incluent la modélisation, l’apprentissage automatique et l’exploration de données.

Le segment de l’analyse des drones devrait enregistrer une croissance régulière. La majorité des tâches à forte intensité de main-d’œuvre associées à la croissance peuvent être éliminées en utilisant des drones pour explorer une zone et découvrir de nouvelles informations. L’analyse par drone aide à identifier le stress des plantes, à évaluer la santé et la productivité des plantes, et il existe une variété de tâches qui peuvent être accomplies, y compris la détection de mauvaises herbes résistantes ou d’espèces envahissantes, la modification de la fertilisation azotée pour les cultures en rangs, l’évaluation rapide des dommages causés par les tempêtes pour régler revendications, une utilisation optimale de l’eau en suivant le stress de la sécheresse à différents stades de croissance, en inventoriant la population, la taille et la santé des plantes, en offrant des conseils sur le meilleur moment pour récolter et en estimant avec précision le rendement.

Le marché en Europe devrait enregistrer une croissance considérable. L’agriculture, qui représente environ la moitié de l’économie européenne, y est la principale industrie.

Le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’agriculture est une étude d’investigation sur les principales caractéristiques du paysage commercial ainsi qu’une analyse des opportunités de croissance, des défis, des menaces, des moteurs et des contraintes, et des limites du marché. Le rapport offre également un aperçu des segments, sous-segments et régions affichant une croissance prometteuse.

Le rapport met en lumière le paysage concurrentiel du marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture pour offrir aux lecteurs un avantage sur les autres. La section sur le paysage concurrentiel du rapport parle des avancées récentes dans la R&D et les technologies entreprises par les principaux acteurs, ainsi que de leurs plans stratégiques d’expansion commerciale, des lancements de produits et des promotions de marque. Le rapport accorde une attention particulière aux alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux, et autres adoptés par les principaux acteurs de l’industrie pour étendre leur présence sur le marché et acquérir une position substantielle sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Microsoft Corporation, Descartes Labs, Inc., Gamaya Inc., Precision Hawk, Connecterra BV, Autonomous Tractor Corporation, Taranis, IBM Corporation, Granular Inc. et VineView.

Emergen Research a segmenté l’intelligence artificielle sur le marché de l’agriculture sur la base des composants, technologie, application et région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

matérielles

logicielles

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Apprentissage automatique et apprentissage en profondeur

Vision par ordinateur

Analyse prédictive

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Agriculture de précision

Drone Analytics

Agriculture Robots

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France

Uni

Italie

Espagne

Benelux

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Turquie

Reste de MEA

Le rapport couvre l’analyse des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de l’intelligence artificielle dans l’agriculture au cours de la période de prévision 2020-2027 . Le rapport est un document complet couvrant le paysage du marché et une perspective futuriste sur sa croissance et ses progrès. Le rapport fournit également une analyse des facteurs de conduite et de restriction d’entrée de gamme pour les nouveaux entrants contribuant au marché. Le rapport considère 2019 comme année de référence et 2017-2018 comme années historiques. Il examine les moteurs et les contraintes du marché de l’intelligence artificielle dans l’agriculture et analyse leur impact sur l’industrie tout au long de la période de prévision.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

