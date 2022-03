Rapport de recherche sur l’analyse de la taille, de la part, de la croissance, du chiffre d’affaires et des principaux moteurs du marché de la calcite d’ici 2027

Le marché mondial de la calcite devrait être évalué à 14,99 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la calcite connaît une forte croissance, qui peut être attribuée à la demande croissante de calcite de l’industrie papetière. La calcite est utilisée dans les papeteries comme matériau de remplissage dans le processus de production de papier alcalin. Un facteur majeur responsable de l’inclinaison croissante vers la calcite parmi les producteurs de papier est la demande croissante de papier plus volumineux parmi les consommateurs. La calcite confère des caractéristiques optiques supérieures au papier graphique et est relativement économique. Ainsi, l’utilisation de la calcite pour la production de papier est le moteur du marché.

Actuellement, les projets de construction et de construction déploient de la calcite sous forme de calcaire et de marbre pour fabriquer du béton et du ciment qui peuvent être appliqués sous forme de boue pour offrir une durabilité aux structures construites. Selon un rapport publié par la Banque asiatique de développement, les économies en développement de la région Asie-Pacifique doivent investir 26 000 milliards USD dans le développement des infrastructures au cours de la période 2016-2030, ce qui équivaut à 1 700 milliards USD par an, afin de maintenir la dynamique de croissance et éliminer la pauvreté. L’attention croissante portée au développement des infrastructures dans la région APAC devrait stimuler le marché de la calcite au cours des prochaines années.

Notre équipe d’études de marché expérimentée a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel de Calcite, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché Calcite évaluées aux niveaux régional et mondial.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de la calcite qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes, et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. En outre, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché Calcite.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial de la calcite.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Points saillants du rapport

En août 2019, Graymont a annoncé l’acquisition de cinq installations de production de chaux et de plusieurs carrières de calcaire de Sibelco situées sur la côte est de l’Australie Le

carbonate de calcium précipité est considéré un minéral très économique pour la fabrication de papier de haute qualité et d’autres produits en papier en remplaçant la pâte de bois et l’argile de kaolin au coût prohibitif

La demande de calcite dans la production de plastiques et de polymères devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La calcite aide à diminuer l’énergie de surface et confère un brillant et une opacité de surface, améliorant ainsi la finition de surface. De plus, grâce à sa granulométrie contrôlée avec précision, la calcite améliore la rigidité et la résistance aux chocs des plastiques.

Les principaux acteurs du marché sont Nordkalk Corporation, Grupo Claidra, Omya AG, Huber Engineered Materials, Imerys SA, Greer Lime Company, LafargeHolcim Ltd., Mississippi Lime Company, Gulshan Polyols Ltd. et Mineral Technologies Inc.

Rapport sur le marché mondial de la calcite – Table des matières:

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial de la calcite, suivi de la portée du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, forces motrices et autres.

Le chapitre 2 classe de manière générale le marché de la calcite en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché Calcite, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Calcite, ainsi que leurs ventes et parts de revenus prévues.

Le chapitre 5 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la calcite en termes de type de produit, de canal de distribution, de secteur vertical et de région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Ground Calcium Carbonate Precipitated Calcium Carbonate

Distribution Channel Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) hors ligne

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Papier Peintures et revêtements Adhésifs et mastics pour le bâtiment et la construction polymères Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne K. France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



