Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, les revenus des ventes et l’analyse des principaux moteurs du marché des voitures volantes d’ici 2030

La taille du marché mondial des voitures volantes devrait atteindre 1 390,1 millions USD avec un TCAC de revenus stable de 58,6% en 2030, selon la dernière analyse d’Emergen Research . L’urbanisation rapide, l’augmentation du taux démographique, l’augmentation du revenu disponible des personnes et l’amélioration de leur niveau de vie sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Le dernier rapport est la première étude englobant la situation actuelle du marché des voitures volantes en ce qui concerne l’épidémie de COVID-19. Depuis le début de l’épidémie, le paysage économique mondial est aux prises avec des conséquences financières néfastes. Le rapport analyse l’impact drastique de la pandémie sur cette sphère d’activité. La pandémie a touché presque tous les segments du marché Voiture volante. Cela a encore entravé la portée du développement de divers fabricants et acheteurs engagés dans ce secteur. Ainsi, le rapport étudie la dynamique changeante de l’industrie pour examiner les bénéfices réalisés ou les pertes subies par différents segments.

Quelques points saillants du rapport

En mars 2020, PAL-V, une société néerlandaise, a annoncé son intention de construire une usine de fabrication au Gujarat, ajoutant que les voitures produites dans cette usine seraient exportées vers les États-Unis et les pays européens. Un protocole d’accord a été signé par MK Das, secrétaire principal des industries d’État, et Carlo Maasbommel, vice-président du développement commercial de PAL-International V\.

Le segment des logiciels représentait une part importante des revenus en 2021. L’impact des logiciels sur les véhicules volants s’est avéré bénéfique pour les principaux acteurs du marché non seulement en termes d’accès à l’état en direct du véhicule, mais également en permettant l’inspection numérique. Les clients peuvent facilement prendre rendez-vous pour leur véhicule et réduire considérablement leurs coûts d’entretien.

Le segment des quatre sièges représentait une part de revenus plus importante en 2021, en raison de la demande croissante de la population urbaine et d’un confort accru. La capacité du coffre de ce segment est suffisante pour transporter des bagages, et possède également une grande maniabilité.

Le marché mondial des voitures volantes comprend divers segments, notamment les perspectives du type de produit, le spectre des applications, la vue d’ensemble de l’utilisateur final, les principales régions et l’analyse concurrentielle. Le rapport fournit en outre des informations sur la chaîne de valeur, les secteurs des marchés émergents et les avancées technologiques de l’industrie au profit des lecteurs et des entreprises qui cherchent à investir dans cette industrie.

Principaux concurrents du marché présentés dans le rapport :

AeroMobil, Boeing, Cartivator, EHang, Airbus, Terrafugia, Joby Aviation, Lilium GmbH, Volocopter GmbH et PAL-V International BV

Emergen Research a segmenté le marché mondial des voitures volantes en fonction des composants, du nombre de sièges, du mode de fonctionnement et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD Million ; 2019–2030 ) Matériel Logiciels Services



Capacité en sièges (Revenus, millions USD ; 2019-2030) Un siège Deux sièges Quatre sièges Plus de six sièges



Mode de fonctionnement (Revenus, millions USD ; 2019-2030) pilotées autonomes



(Revenus, millions USD ; 2019 –2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste MEA



Public cible du rapport :

Entreprises leaders

Grandes, moyennes et petites entreprises

Investisseurs

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Capital-risqueurs

Fournisseurs de connaissances tiers

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de base : 2022

Année estimée : 2020

Années de prévision: 2022-2030

Le rapport sur le marché mondial des voitures volantes évalue le dernier scénario économique en termes de valeur et de volume. Il met en évidence les principaux moteurs de croissance, les contraintes, la capacité de production, le rapport demande/offre, le statut des importations/exportations, le taux de croissance et d’autres aspects critiques. En outre, le rapport effectue également une analyse SWOT, une analyse des cinq forces de Porter, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise.

