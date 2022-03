Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, les revenus des ventes et l’analyse des principaux moteurs du marché de la fibre de carbone d’ici 2028

La taille du marché mondial de la fibre de carbone devrait atteindre 12,93 milliards USD et enregistrer un TCAC de revenus robuste de 10,8% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse par Emergen Research. Cette croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante de fibre de carbone des secteurs de l’aérospatiale et de la défense ainsi que des industries et secteurs de l’automobile, de la marine et du sport. Les fibres de carbone sont solides et très résistantes aux contraintes, ce qui rend le matériau très fiable pour une variété d’applications et de produits critiques et simples. Les aéronefs opérant dans les secteurs de l’aviation et de la défense nécessitent de la force et doivent être légers pour fonctionner efficacement.

Les avantages et avantages associés à la fibre de carbone tels que la résistance élevée à la traction, la légèreté, la résistance élevée aux contraintes, la résistance à la corrosion et la flexibilité rendent le matériau idéal pour la fabrication d’avions haut de gamme et de pièces et composants connexes. La forte demande d’avions monocouloirs de nouvelle génération est un autre facteur de croissance régulière du marché. Les constructeurs automobiles haut de gamme tels que Bentley et BMW utilisent des fibres de carbone dans les composants extérieurs tels que les pare-chocs, les capots et les extrémités avant des véhicules. Les nouvelles avancées technologiques dans le domaine de la fibre de carbone propulsent également la croissance du marché en raison de l’adoption de ce matériau dans une gamme croissante d’applications et de domaines.

Le rapport sur le marché mondial de la fibre de carbone offre des connaissances et des informations approfondies sur le marché de la fibre de carbone concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs influençant la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes du marché mondial de la fibre de carbone, validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial de la fibre de carbone contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché de la fibre de carbone dans chaque région clé du monde.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de la fibre de carbone qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. En outre, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché de la fibre de carbone.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché de la fibre de carbone. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de la fibre de carbone, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de la fibre de carbone.

Points saillants du rapport

En janvier 2019, Bombardier Aérostructures et Services d’ingénierie a conclu une entente avec Teijin. L’objectif de cet accord était d’acquérir le matériau en fibre de carbone TENAX auprès de Bombardier Aerostuctures and Engineering Services.

L’Europe a représenté la plus grande contribution de la part des revenus au marché mondial en 2020, qui devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la présence de constructeurs automobiles haut de gamme ainsi que de grands constructeurs aéronautiques dans les pays de la région.

Le segment de l’aérospatiale et de la défense représentait la plus grande part des revenus en 2020. Cette croissance peut être attribuée à une large utilisation des fibres de carbone dans le secteur de l’aviation et de la défense en raison de propriétés légères et de haute résistance, ce qui à son tour augmente l’efficacité énergétique et la maniabilité des avions en vol. De plus, des acteurs clés tels qu’Airbus et Boeing ont commencé à utiliser des composites en fibre de carbone pour construire des corps d’avions.

Les principales entreprises opérant dans la fibre de carbone sont Toray Industries Inc., SGL Group, Hexcel Corporation, Mitsubishi Rayon Co. Ltd., Teijin Limited, Formosa Plastics Corporation, Solvay, Jiangsu Hengshen Co. Ltd., Hyosung et DowAksa.

Pour ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la fibre de carbone en fonction de la matière première, du type de produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des matières premières (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Fibre de carbone à base de PAN Fibre de carbone à base de

brai

rayonne

Type de produit Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Fibre de carbone continue Fibre de carbone

longue Fibre de carbone

courte

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Aéronautique et défense

Automobile

Énergie éolienne Articles de

sport

Électricité et électronique

Génie civil

Tuyaux et réservoirs

Marine

Autres (médical, pétrole et gaz, impression 3D, train à grande vitesse et métro, hydrogène gazeux stockage, électrode pour batteries)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Taïwan Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



