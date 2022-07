Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, les revenus des ventes et l’analyse des principaux moteurs du marché de la distribution des soins de santé d’ici 2028

La du marché mondial de la distribution des soins devrait atteindre 1 384,59 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Rechercher. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation du fardeau des maladies chroniques au sein de la population gériatrique croissante. Les gouvernements des pays en développement se concentrent de plus en plus sur la promotion de l’utilisation des soins de santé en tant que politique vitale pour améliorer les résultats en matière de santé et respecter les obligations internationales visant à rendre les services de santé largement accessibles. Les progrès de la recherche ont abouti au développement de médicaments de nouvelle génération, innovants et de grande valeur ou spécialisés qui sont utilisés pour traiter des maladies chroniques complexes ou rares.

Le rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Distribution des soins de santé. Tous les secteurs verticaux à travers le monde ont été touchés par la pandémie et le rapport évalue si l’impact de la pandémie sur le marché Distribution des soins de santé a été positif ou négatif. Il met également en lumière l’effet des difficultés financières et des ruptures d’approvisionnement causées par la pandémie sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre une évaluation de l’impact actuel et futur de la pandémie sur la croissance globale du marché de la distribution des soins de santé.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/699

Quelques faits saillants du rapport

En octobre 2019, McKesson Corporation et Aetion ont annoncé une collaboration stratégique, qui vise à faire progresser l’utilisation des preuves du monde réel (RWE) dans la recherche sur le cancer afin de profiter aux organismes de réglementation, aux patients, aux payeurs et à l’industrie biopharmaceutique. La collaboration devrait fournir les meilleures solutions de leur catégorie pour plusieurs types de tumeurs, notamment les cancers du poumon, du sein et du mélanome. Les solutions conjointes consistent en la plate-forme Aetion Evidence avec des données du système de dossier de santé électronique (DSE) iKnowMed d’oncologie de McKesson pour alimenter la recherche sur les résultats de qualité réglementaire.

Le segment des services de distribution de produits pharmaceutiques représentait la plus grande part des revenus en 2020. Des investissements favorables dans les activités de recherche et développement pour le développement de produits pharmaceutiques soutiennent la demande croissante et stimulent la croissance du segment des services de distribution de produits pharmaceutiques.

Les revenus du segment des pharmacies de détail devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La disponibilité des services de santé et de bien-être dans les pharmacies de détail et la livraison rapide des pharmacies de vente par correspondance entraînent une préférence croissante des consommateurs pour les pharmacies de détail.

Le rapport sur le marché mondial de la distribution des soins de santé est une étude d’investigation sur les principales caractéristiques du paysage commercial ainsi qu’une analyse des opportunités de croissance, des défis, des menaces, des moteurs et des contraintes, et des limites du marché. Le rapport offre également un aperçu des segments, sous-segments et régions affichant une croissance prometteuse.

Le rapport met en outre en lumière le paysage concurrentiel du marché de la distribution des soins de santé pour offrir aux lecteurs un avantage sur les autres. La section sur le paysage concurrentiel du rapport parle des avancées récentes dans la R&D et les technologies entreprises par les principaux acteurs, ainsi que de leurs plans stratégiques d’expansion commerciale, des lancements de produits et des promotions de marque. Le rapport accorde une attention particulière aux alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux, et autres adoptés par les principaux acteurs de l’industrie pour étendre leur présence sur le marché et acquérir une position substantielle sur le marché.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/699

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

McKesson Corporation, Cardinal Health, AmerisourceBergen Corporation, Owens & Minor, Morris & Dickson Co. LLC, CuraScript SD, FFF Enterprises, Inc., Medline Industries, Attain Med, Inc. et Dakota Drug.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la distribution des soins de santé sur la base du type, de l’

région

de

la

utilisation

et

finale

: Protéines

Autres

Services de distribution de produits pharmaceutiques

Médicaments génériques Médicaments

vente libre

Nom de marque ou médicaments innovants

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Pharmacies hospitalières Pharmacies de

détail

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne France Royaume-Uni BÉNÉLUX Italie Espagne Reste de l’Europe

Asie Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Reste de la MEA

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/healthcare-distribution-market

Le rapport couvre l’analyse des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de la distribution des soins de santé au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport est un document complet couvrant le paysage du marché et une perspective futuriste sur sa croissance et ses progrès. Le rapport fournit également une analyse des facteurs de conduite et de restriction d’entrée de gamme pour les nouveaux entrants contribuant au marché. Le rapport considère 2019 comme année de référence et 2017-2018 comme années historiques. Il examine les moteurs et les contraintes du marché Distribution des soins de santé et analyse leur impact sur le secteur tout au long de la période de prévision.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/699

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com Marché

des fournitures médicales –Https

véhicules utilitaires électriques –Marché://Www.Google.Com.Bh/Url?Q=Https://Www.Emergenresearch.Com/Industry-Report/Electric-Commercial-Vehicle-Market

Multi-Rotor Drone Market –Https://Www.Google. Com.Bh/Url?Q=Https://Www.Emergenresearch.Com/Industry-Report/Multi-Rotor-Drone-Market Marché de la

fibre : //Www.Emergenresearch.Com/Industry-Report/Fiberglass-Market Marché

des services de soins aux personnesHttps://Www.Google.Com.Bh/Url?Q=Https://Www.Emergenresearch.Com/Industry -Report/Elder-Care-Services-Assistive-Devices-Market

Healthcare Fraud Analytics Market-Https://Www.Google.Com.Bh/Url?Q=Https://Www.Emergenresearch.Com/Industry-Report/Healthcare -Fraud-Analytics-Market Marché des

tissus de refroidissement-Https://Www.Google.Com.Bh/Url?Q=Https://Www.Emergenresearch.Com/Industry-Report/Cooling-Fabrics-Market

Marché du revêtement –Https://Www.Google.Com.Bh/Url?Q=Https://Www.Emergenresearch.Com/Industry-Report/Siding-Market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-healthcare-distribution-market