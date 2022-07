Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, le chiffre d’affaires et l’analyse des principaux moteurs du marché des matériaux d’isolation d’ici 2027

Le marché mondial des matériaux d’isolation devrait représenter 82,96 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des matériaux d’isolation observe une forte demande attribuée à la demande croissante de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments. L’isolation du toit, des murs, du grenier et des fondations est une exigence vitale pour les bâtiments résidentiels écoénergétiques. De plus, le verre étant un isolant inefficace, l’isolation des fenêtres transparentes, des enveloppes et des puits de lumière réduit considérablement la perte ou le gain de chaleur, entraînant une réduction du transfert de chaleur et de la condensation de vapeur. Par conséquent, les matériaux d’isolation conduisent à la prévention de l’humidité, du gel, de la moisissure et de la déformation survenant dans les travaux de construction en raison de la corrosion, protégeant ainsi le bâtiment.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Matériaux d’isolation et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Quelques faits saillants du rapport

En décembre 2019, Huntsman Corporation a annoncé l’acquisition d’Icynene-Lapolla, une entreprise impliquée dans la production et la distribution de mousse de polyuréthane pulvérisée (SPF) systèmes d’isolation à usage résidentiel et commercial.

La laine de verre est bénéfique pour offrir une isolation thermique efficace et une consommation d’énergie réduite et diminue les variations de température. De plus, cela aide à réduire la transmission du son entre les murs.

Le matériau en polystyrène expansé (XPS) trouve une application répandue dans les constructions neuves et de rénovation, mais en raison de son processus de production, il est disponible sous forme de panneaux rectangulaires/carrés de dimension standard.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des matériaux d’isolation à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur les matériaux d’isolation comprennent :

Roxul Inc., Huntsman International LLC, Kingspan Group, Owens Corning, BASF, GAF Materials Corporation, Johns Manville, The Dow Chemical Company, Cellofoam North America Inc. et Covestro AG, entre autres. .

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des matériaux d’isolation en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l’application , et région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

verre Laine

minérale

Polystyrène expansé (EPS)

Aérogel

Polystyrène extrudé (XPS)

Fibres CMS

Silicate de calcium

Polyuréthane

Autres

Perspectives du canal de distribution (Revenu, USD Billion; 2017-2027 )

ligne en

hors

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Infrastructure

industriel

CVC

transport

Appareils

Meubles/Literie

Emballage

Analyse

régionale : l’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

