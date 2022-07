Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, le chiffre d’affaires et l’analyse des principaux moteurs du marché de la transcription d’entreprise d’ici 2027

La taille du marché mondial de la transcription d’entreprise devrait atteindre 6,73 milliards USD avec un TCAC de revenus stables de 14,4% en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research . Les entreprises adoptent la technologie de transcription pour assurer une plus grande efficacité et une bonne maintenance de leurs données, et la transcription d’entreprise conduit à une meilleure gestion du contenu, qui sont actuellement des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

La transcription d’entreprise comprend la transcription de contenu vidéo ou audio provenant de webinaires, d’entretiens, d’ateliers, de téléséminaires, de séminaires, de téléclasses, de notes de réunion, de notes personnelles, de présentations, de conférences et autres qui sont utilisés à des fins ou objectifs professionnels ou commerciaux. Certaines organisations hésitent à adopter la technologie en raison de problèmes de confidentialité. Diverses organisations commerciales prennent des précautions en signant des contrats et des accords pour réduire les risques de violation de données et pour protéger la crédibilité et la sécurité de leurs entreprises respectives. Les entreprises professionnelles suivent des mesures strictes telles que les sauvegardes mensuelles, les ordinateurs protégés par mot de passe, le transfert de fichiers sécurisé et autres.

Quelques faits saillants du rapport

En janvier 2021, Otter.ai a lancé des notes et des légendes en direct pour 100 millions d’utilisateurs quotidiens pour Google Meet. Les utilisateurs peuvent effectuer une installation simple et rapide de l’extension Chrome et les clients Otter.ai peuvent utiliser l’intégration pour accéder à une transcription en direct, interactive et sécurisée directement à partir d’un appel Google Meet, et peuvent également utiliser des sous-titres en direct.

Il est plus économique et avantageux pour les entreprises d’externaliser leurs besoins en transcription. Cela élimine le besoin de former ou d’embaucher des employés spécifiquement pour cette exigence. De plus, l’externalisation permet également aux entreprises de puiser dans l’expertise de transcripteurs spécialisés dans différents sujets et d’assurer l’exactitude de la transcription. Même si la transcription est importante, le processus prend du temps. L’externalisation donne accès à des transcripteurs hautement qualifiés qui savent traiter et reconnaître divers accents et prononciations. L’externalisation contribue également à réduire la charge des employés actuels et offre un accès à un travail et à des résultats plus qualitatifs.

Le segment des logiciels représentait une part de revenus nettement plus importante que les autres segments de composants en 2020, car les logiciels sont essentiels et permettent également aux utilisateurs de télécharger des fichiers vidéo ou audio et de produire un document transcrit de ce qui a été mentionné lors d’une réunion. Le logiciel transcrit chaque mot sans laisser de doute pour deviner les chiffres exacts ou ce qui a été dit.

Le rapport sur le marché mondial de la transcription commerciale est une étude d’investigation sur les principales caractéristiques du paysage commercial ainsi qu’une analyse des opportunités de croissance, des défis, des menaces, des moteurs et contraintes et limites du marché. Le rapport offre également un aperçu des segments, sous-segments et régions affichant une croissance prometteuse.

Le rapport met en outre en lumière le paysage concurrentiel du marché de la transcription commerciale pour offrir aux lecteurs un avantage sur les autres. La section sur le paysage concurrentiel du rapport parle des avancées récentes dans la R&D et les technologies entreprises par les principaux acteurs, ainsi que de leurs plans stratégiques d’expansion commerciale, des lancements de produits et des promotions de marque. Le rapport accorde une attention particulière aux alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux, et autres adoptés par les principaux acteurs de l’industrie pour étendre leur présence sur le marché et acquérir une position substantielle sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Digital Nirvana Inc., Tech-Synergy, 3Play Media, NCH Software, Focus Forward, Crimson Interactive Inc., Voice Products Inc., RndSofttech.com, TranscribeMe Inc. et Indoswift.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la transcription commerciale sur la base du composant, du type d’approvisionnement, entreprise, utilisation finale et région :

(chiffre d’affaires, milliards USD

logiciels

services

de

)

composants

;

2018-2028

Outils

perspectives

des, milliards USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Informatique et télécommunications

Médias et divertissement

BFSI

de biens de consommation

fabrication

Autres

Le rapport couvre l’analyse des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de la transcription commerciale au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport est un document complet couvrant le paysage du marché et une perspective futuriste sur sa croissance et ses progrès. Le rapport fournit également une analyse des facteurs de conduite et de restriction d’entrée de gamme pour les nouveaux entrants contribuant au marché. Le rapport considère 2019 comme année de référence et 2017-2018 comme années historiques. Il examine les moteurs et les contraintes du marché Transcription commerciale et analyse leur impact sur le secteur tout au long de la période de prévision.

Merci d'avoir lu notre rapport.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

