Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, l’analyse, les tendances et les prévisions du marché du psoriasis pédiatrique d’ici 2027

Le marché mondial du psoriasis pédiatrique était évalué à 9,76 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 21,38 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 10,3 %. Le marché mondial du psoriasis pédiatrique se développe à un rythme important en raison de la demande croissante de traitement pour des maladies telles que le psoriasis pédiatrique, des initiatives gouvernementales favorables suivies d’un développement intensif de produits. Compte tenu de facteurs tels que le développement physique et le taux d’absorption cutanée, le traitement d’un enfant atteint de psoriasis a été un énorme défi. Avec l’avènement de la technologie, la recherche a contribué de manière significative au développement de divers traitements pour la maladie à travers le monde. Le psoriasis est une maladie dévitalisante qui dure toute la vie et qui a un impact significatif tant sur le plan émotionnel que physique, y compris sur d’autres aspects de la vie des enfants. L’exposition prolongée au soleil la rend plus exigeante tout en envisageant la photothérapie chez l’enfant pour le reste de sa vie. Par conséquent, le traitement à long terme du psoriasis, avec la photothérapie ou des médicaments, nécessite une évaluation critique.

Les chercheurs des économies émergentes offrent le potentiel inexploité de croissance du marché au cours de la période de prévision. La population infantile dispose de très peu d’options de traitement approuvées pour le psoriasis infantile. De plus, pour élargir les options thérapeutiques, les principaux acteurs du marché prennent des initiatives vitales pour élargir leurs offres de produits. Selon la Société indienne de dermatologie pédiatrique, l’incidence devrait augmenter avec l’âge et serait de près de 0,55 % dans le groupe d’âge de 0 à 9 ans.

De plus, les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques anticipent une forte croissance du marché dans un avenir proche. Par exemple, en juillet 2020, la FDA a approuvé l’Ustekinumab pour le psoriasis en plaques chez les enfants. Le pipeline de médicaments prometteur stimulera davantage la demande de médicaments avancés à long terme. Cette tendance devrait se renforcer au cours de la période de prévision, car le taux de prévalence a augmenté. Par conséquent, une approche de compréhension approfondie est nécessaire pour la gestion de la maladie, ce qui aiderait certainement à mieux gérer le psoriasis infantile. Cependant, le manque de sensibilisation dans les économies émergentes et le financement insuffisant de la recherche peuvent entraver le marché.

Principaux faits saillants du rapport

Le marché du psoriasis pédiatrique en Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial. Une sensibilisation accrue à la maladie et un scénario de financement de la recherche favorable et des initiatives gouvernementales, ainsi que des installations de remboursement médical élevées sont les principaux facteurs moteurs de la croissance de ce marché.

D’autres facteurs, tels que la sensibilisation croissante aux traitements associés à la prévalence en boule de neige dans des pays comme les États-Unis, stimuleront le marché. Selon la Fédération internationale des associations de psoriasis, près de 100 000 nouveaux cas sont enregistrés et signalés chaque année. Cependant, les effets secondaires associés au traitement devraient entraver le marché.

Sur la base du segment de type, le psoriasis en plaques devrait détenir la plus grande part de marché parmi les autres segments au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à la prévalence la plus élevée de la maladie chez les enfants. De plus, il s’agit de la forme la plus courante de psoriasis. Selon la National Psoriasis Foundation (NPF), si un parent souffre de psoriasis, les risques de développer un psoriasis chez l’enfant augmentent de 10 %.

Le marché est largement tiré par la demande croissante de thérapies. De plus, la compréhension de la maladie et de la thérapeutique s’est considérablement élargie en raison de la demande accrue de thérapie dans un proche avenir. Par exemple, le psoriasis infantile a un meilleur pronostic que le psoriasis de l’adulte.

La thérapie topique devrait avoir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Au cours de la période de recherche approfondie, la sensibilisation à la maladie et au traitement existant a considérablement augmenté. La recherche a contribué à un certain nombre de développements qui auront un impact supplémentaire sur le marché. Par exemple, en juillet 2020, la FDA approuve l’Ustekinumab pour le psoriasis en plaques chez les enfants.

Le psoriasis des serviettes ou des couches devrait avoir un TCAC important au cours de la période de prévision. Le marché régional européen est la principale source de revenus pour ce segment de traitement en raison de la présence de leaders du marché dans la région. Environ un tiers des 14 millions de cas en Europe, le psoriasis commence dans l’enfance.

Les hôpitaux devraient constituer le segment le plus important du marché du psoriasis pédiatrique au cours de la période de prévision. La croissance est due à sa large application dans les hôpitaux et à la forte adoption des thérapeutiques. Par conséquent, pour développer des médicaments et des doses efficaces et sûrs, les chercheurs auraient un impact positif sur le marché.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

AbbVie Inc. ; Amgen Inc. ; Johnson & Johnson; Novartis SA ; Eli Lilly & Company; AstraZeneca ; Société Celgene ; UCB ; et Merck, Boehringer Ingelheim et LEO Pharma, autres

La recherche Emergen s’est segmentée sur le marché mondial du psoriasis pédiatrique en fonction du type, du traitement, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, millions USD ; 2017-2027 )

Psoriasis en plaques Psoriasis

en gouttes Psoriasis

pustuleux Psoriasis

inversé Psoriasis

érythrodermique Psoriasis

muqueux/oral Psoriasis

ongles Psoriasis

des serviettes ou des couches Psoriasis

photosensible Psoriasis

en flexion

Perspectives de traitement (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Traitement topique

orales

Injections

biologiques

Suppléments naturels

Photothérapie

Perspectives d’utilisation finale (Revenus , millions USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de soins ambulatoires

Organismes de recherche

Régional Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis.

Europe Allemagne Uni France Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



