Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, l’analyse, les tendances et les prévisions du marché des revêtements de sol en béton d’ici 2030

croissance marché des revêtements de sol en béton 2030 selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché des revêtements de sol en béton est un facteur majeur de croissance du secteur manufacturier dans les économies émergentes. Par exemple, la production manufacturière de la Chine en 2020 a augmenté de 0,79 % par rapport à 2019 pour atteindre 3 853,81 milliards USD. En outre, l’augmentation des dépenses d’infrastructure dans le monde est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché. Par exemple, en 2020, le gouvernement général du Royaume-Uni a investi plus de 20,6 milliards de livres sterling dans les infrastructures, dont 13,9 milliards de livres sterling sont allés au gouvernement fédéral et 6,7 milliards de livres sterling aux gouvernements locaux. Par conséquent, tous ces facteurs sont responsables de la croissance des revenus du marché.

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé « Marché mondial des revêtements de sol en béton », est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale des revêtements de sol en béton. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Revêtements de sol en béton, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques. Le rapport examine attentivement le scénario de marché actuel et les perspectives de croissance fondamentales. Le rapport comporte une base de données organisée de la dynamique du marché des revêtements de sol en béton qui aide les analystes du marché à estimer le taux de croissance du marché mondial sur la période projetée.

Analyse d’impact COVID-19 :

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché des revêtements de sol en béton suite à l’émergence de la pandémie COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Revêtements de sol en béton. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Revêtements De Sol En Béton. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Quelques points saillants du rapport

Le 17 mai 2022, TSR Concrete Coatings a signé une fusion avec Ninja Coatings et PolyPro Concrete Coatings. TSR est une entreprise de portefeuille de Bertram Capital et un producteur de solutions de revêtement de béton résidentiel (« PolyPro »). Bertram a créé ReVamp Companies (« ReVamp ») en même temps que la clôture des transactions Ninja et PolyPro. ReVamp est une plate-forme pour les meilleures entreprises de rénovation domiciliaire du pays, spécialisée dans les revêtements de béton résidentiels et d’autres services qui améliorent l’apparence des maisons des clients.

Le segment époxy devrait représenter une part importante des revenus au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à sa grande disponibilité, à son respect de l’environnement et à son économie par rapport à d’autres solutions de revêtement. Les revêtements de sol en béton époxy sont une excellente option pour tous ceux qui recherchent un sol beau et durable. Pour former une liaison chimique avec le béton, les durcisseurs et les résines polymères sont mélangés avec de nombreuses options de couleurs et de décoration disponibles. Une surface plus robuste que la peinture de sol et capable de supporter un trafic intense est l’un des avantages de l’utilisation d’un revêtement époxy. De plus, il crée un sol facile à entretenir, résistant aux taches et suffisamment polyvalent pour être utilisé à la fois à des fins résidentielles et commerciales. De plus, il crée des visuels dynamiques et distinctifs qui peuvent être ajustés de différentes manières et nécessitent peu de temps d’installation et de temps d’arrêt.

Le segment intérieur devrait représenter une part importante des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la demande d’infrastructures de logement, qui augmente proportionnellement à la population qui accélère le besoin de nouveaux projets de construction résidentielle. Les options de finition pour le béton comprennent le polissage, la coloration, la teinture et la pose de revêtements décoratifs, ce qui permet de compléter un sous-sol en béton ou d’exposer des dalles de sol en béton recouvertes de moquette ou de carrelage. Dans la cuisine, la cave, le garage ou l’entrepôt, les particuliers ont besoin d’un sol capable de supporter une gamme de contraintes. Les revêtements en béton sont très résistants et ne s’écaillent pas ou ne se cassent pas comme les autres carreaux de sol et constituent l’option la plus rentable pour tout établissement commercial. Un beau sol en béton bien construit peut durer entre 50 et 100 ans. Si le revêtement de sol est maintenu par un revêtement en béton, il peut durer toute la vie de la maison.

Rapport sur le marché mondial des revêtements de sol en béton – Table des matières:

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial des revêtements de sol en béton, suivi de l’étendue du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, des forces motrices et autres.

Le chapitre 2 classe globalement le marché des revêtements de sol en béton en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché des revêtements de sol en béton, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Revêtements de sol en béton, ainsi que leurs ventes et parts de revenus prévues.

Le chapitre 5 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

BASF SE, DSM, DAW SE, PPG Industries, Inc., NIPSEA Group, RPM International Inc., BEHR Process Corporation, The Sherwin -Williams Company, Valspar et Sika Corporation

Emergen Research a segmenté les revêtements de sol en béton mondiaux marché en fonction du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2019-2030) Époxy polyaspartique acrylique polyuréthane Autres



perspectives d’application (revenu, milliards USD ; 2019-2030) intérieure extérieure



( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) résidentielles commerciales industrielles



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil R est de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

